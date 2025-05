Matías Almeyda no será director técnico de Monterrey

"Ayer se sentaron con Almeyda y Almeyda les dijo lo siguiente, 'les agradezco muchísimo, pero yo no estoy en condiciones ahorita de enrolarme con alguien, porque quiero un mes de descanso; si me dan 30 días de descanso, yo con gusto puedo comenzar negociaciones con ustedes el 14 de junio', porque viene muy desgastado de los tres años en Grecia, no ha tomado vacaciones", informó Willie González.