Paulinho es convocado de última hora por la selección de Portugal

El delantero del Toluca, Paulinho, fue convocado de última hora por la selección de Portugal para la Fecha FIFA de marzo, luego de la baja del atacante Rafael Leão, quien quedó fuera por molestias físicas.

El llamado del atacante portugués se da tras ajustes de último momento en la plantilla dirigida por Roberto Martínez, quien optó por incorporar a un delantero en ritmo competitivo ante las ausencias en el frente ofensivo.

Un llamado inesperado tras quedar fuera de la lista inicial

Paulinho no formaba parte de la convocatoria original del combinado luso, sin embargo, las bajas obligaron al cuerpo técnico a modificar la lista, abriendo espacio para el jugador del Toluca.

El delantero regresa así a la selección de Portugal tras varios años de ausencia, en lo que representa una nueva oportunidad para consolidarse a nivel internacional.

El momento goleador que impulsó su regreso

El principal argumento para su convocatoria ha sido su rendimiento con el Toluca durante la temporada 2025/2026, donde se ha consolidado como uno de los delanteros más efectivos del futbol mexicano.

Desde su llegada con los Diablos en el 2024, Paulinho suma 79 partidos disputados, 54 goles y 12 asistencias, con un promedio cercano a 0.7 anotaciones por encuentro, cifras que lo colocan entre los atacantes más productivos de la Liga MX.

Durante el torneo Apertura 2025, firmó 15 goles y 2 asistencias, siendo pieza clave en el esquema ofensivo del Toluca, mientras que en el Clausura 2026 mantiene regularidad con 6 goles y 2 asistencias hasta el momento.

Portugal ajusta su ataque para los amistosos

La convocatoria de Paulinho responde directamente a la baja de Rafael Leão, así como a la necesidad de contar con un delantero centro de referencia para los compromisos internacionales.

El técnico Roberto Martínez apostó por un perfil distinto en ataque, considerando el momento que vive el jugador en la Liga MX.

Los partidos que disputará Portugal

Portugal sostendrá dos encuentros amistosos durante esta Fecha FIFA, ambos en territorio internacional:

• Portugal vs México — 28 de marzo, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

• Portugal vs Estados Unidos — 31 de marzo, en Atlanta, Georgia.

Estos compromisos forman parte de la preparación del conjunto europeo rumbo a sus próximos objetivos internacionales.

Una oportunidad para consolidarse a nivel internacional

Paulinho llega a esta convocatoria como el único representante de la Liga MX en el plantel portugués, lo que incrementa la expectativa sobre su participación.

Su llamado no solo responde a una situación de emergencia, sino también a su presente futbolístico, que lo ha colocado como uno de los delanteros más consistentes en el futbol mexicano.

Con este escenario, el atacante tendrá la oportunidad de demostrar su nivel en el plano internacional y buscar un lugar en futuras convocatorias del conjunto luso.

Comentarios