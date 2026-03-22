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Deportes

Tigres solo ha perdido una vez contra Juárez en juegos oficiales

La última y única derrota de los 'felinos' ante los de la 'frontera' ocurrió en febrero de 2025 en el 'Volcán', en el duelo correspondiente a la Jornada 9

  • 22
  • Marzo
    2026

Los del "Conde" Pizarro enfrentarán a una escuadra del FC Juárez que solamente ha vencido a los de la "U" en una ocasión en partidos oficiales. Misma que sucedió el pasado martes 25 de Febrero de 2025 en el Estadio Universitario, en duelo correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2025.

En la conclusión de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026 en la Liga BBVA Mx que se disputa esta noche, podremos ver a un impredecible Tigres que en esta campaña ha mostrado diversas caras, mismas que le permiten ocupar el séptimo peldaño de la Tabla General.

El silbatazo inicial se dará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19:06 horas. Quien estará a cargo del arbitraje en la contienda será el hidrocálido Adonai Escobedo González. Ambos contendientes saltarán al rectángulo verde de la ciudad fronteriza de la siguiente manera, los "Bravos" irán con su tradicional uniforme en verde total, por su parte, los de la UANL lo harán con el alternativo, en azul total.

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Ni tan 'bravos' son con los 'felinos'

La historia marca que son 13 las batallas oficiales de fase Inicial, porque en fase final nunca han rivalizado los del argentino Guido Hernán Pizarro Demestri en contra de los del portugués Pedro Miguel Faria Caixinha en torneos cortos. Los universitarios han cargado con la victoria en nueve de sus enfrentamientos, en tres más igualaron en el marcador y sólo en una ocasión cargaron con la derrota; enviaron el esférico a besar las redes enemigas 20 veces y les propinaron diez pepinillos.

Los 20 festejos de gol los produjeron el francés André-pierre Gignac seis veces, en otras cinco ocasiones fue Nicolás López quien levantó al respetable de su butaca para festejar sus tantos marcados; concluyen el listado con una anotación Diego Reyes, Eduardo Vargas, Florian Thauvin, Javier Aquino, Juan Pablo Vigón, Luis Quiñones, Ozziel Herrera y Sebastián Córdova.


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