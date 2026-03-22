Accidente en carretera La pesca deja 2 fallecidos y 10 heridos

Dos personas fallecidas y al menos 10 lesionadas es el saldo de un trágico accidente registrado cerca de Playa La Pesca municipio de Soto La Marina.

En el encontronazo participaron un autobús y una camioneta, autoridades de la Guardia Nacional y Protección Civil del Municipio y Guardia Estatal, así como de la zona naval, brindaron atención a las personas heridas.

Los hechos se registraron a tan solo 10 minutos antes de llegar a la playa, sitio turístico reconocido y preferido por los vacacionistas; lamentablemente, en la antesala de Semana Santa, en este tramo carretero se cobran las primeras víctimas del 2026.

Las autoridades implementaron el protocolo y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, interrumpiendo el tráfico vehicular.

Las autoridades no han dado a conocer las causas del fatal accidente, ni los datos de las víctimas mortales.

Se exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, evitar los distractores como el uso del celular al manejar y lo no menos importante. Evitar conducir en estado inconveniente.

Comentarios