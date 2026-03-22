Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
accidente_en_carretera_7abcd95ec4
Tamaulipas

Accidente en carretera La pesca deja 2 fallecidos y 10 heridos

Los hechos se registraron a tan solo 10 minutos antes de llegar a la playa, sitio turístico reconocido y preferido por los vacacionistas

  • 22
  • Marzo
    2026

Dos personas fallecidas y al menos 10 lesionadas es el saldo de un trágico accidente registrado cerca de Playa La Pesca municipio de Soto La Marina. 

En el encontronazo participaron un autobús y una camioneta, autoridades de la Guardia Nacional y Protección Civil del Municipio y Guardia Estatal, así como de la zona naval, brindaron atención a las personas heridas.

Los hechos se registraron a tan solo 10 minutos antes de llegar a la playa, sitio turístico reconocido y preferido por los vacacionistas; lamentablemente, en la antesala de Semana Santa, en este tramo carretero se cobran las primeras víctimas del 2026. 

Las autoridades implementaron el protocolo y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, interrumpiendo el tráfico vehicular. 

Las autoridades no han dado a conocer las causas del fatal accidente, ni los datos de las víctimas mortales. 

Se exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad, evitar los distractores como el uso del celular al manejar y lo no menos importante. Evitar conducir en estado inconveniente. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_21_at_13_15_19_49bca00b74
Alistan eventos de Semana Santa en 'La Playita' en Reynosa
Whats_App_Image_2026_03_19_at_5_49_06_PM_1_527ae2c2c2
Revisan avance de obras de Semana Santa en Ramos Arizpe
polvo_monterrey_bruma_93ac604af2
Alertan por presencia de bruma esta tarde en zona metropolitana
publicidad

Últimas Noticias

3258b5f8332ea5526777e67675546cfc21d9a010_685f41b73f
Brasil inicia su preparación rumbo al Mundial con medio plantel
inter_markwayne_mullin_df81c8d8fa
Markwayne Mullin es nuevo secretario de Seguridad Nacional de EUA
IMG_7525_c24ad11769
Terminan Kelly Osbourne y Sid Wilson; rompen compromiso
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
Whats_App_Image_2026_03_22_at_9_40_23_AM_9c061358e4
Atropellan a dos ciclistas de la tercera edad en Morones Prieto
EH_UNA_FOTO_2026_03_22_T144329_316_075bdce235
CFE abre puerta a privados con plan eléctrico 2026-2027
publicidad
×