Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026

Con el inicio del 2026, los aficionados del la National Football League se encuentran a la expectativa de los resultados de los partidos de la semana 18, de la temporada regular 2025-2026.

A continuación te presentamos algunos de los primeros partidos agendados para dar inicio a la última semana de temporada.

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers

El primer partido de este año será protagonizado entre "Bucaneros y "Panteras", donde estos últimos buscarán la victoria para asegurar su lugar en los playoffs.

En toda la historia de la rivalidad, Panthers llevan una ligera ventaja en el récord general con alrededor de 26 victorias, tan solo dos por encima de los Buccaneers.

Una de sus victorias más importantes frente a Tampa Bay se registró en 2018, cuando arrasó en un partido cuyo marcador finalizó en 42-28.

Su partido esta pactado para el próximo 03 de enero a las 15:30 horas, en el Raymond James Stadium de Florida.

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Este será el segundo y último partido del día 03 de enero a las 19:00 horas, en California.

Será el Levi's Stadium la sede de uno de los enfrentamientos más esperados de la División Oeste, debido a que el pasado 07 de septiembre, los 49ers ganaron con diferencia de cuatro puntos en la apertura de su temporada regular, luego de registrar en la pizarra 17-13.

La rivalidad explotó a partir de la década de 2010, cuando ambos equipos se volvieron contendientes constantes de la Conferencia Nacional. Tal es su rivalidad, que el campeonato de dicha clasificación enfrentado en 2013, es considerado como de los mejores juegos de playoffs de la década.

Dallas Cowboys vs NY Giants

Esta rivalidad de la División Este, es considerada una de las más intensas, pero con mayor tradición para todos. Disputaron títulos divisionales, playoffs y supremacía mediática durante generaciones.

Uno de los clásicos más esperados de la temporada se jugará el próximo 04 de enero a las 12:00 horas, en el Metlife Stadium, casa de los Giants.

Resto de partidos para concluir temporada

De acuerdo con la calendarización, el resto de los 13 enfrentamientos previstos para la siguiente semana se llevaran a cabo de manera simultánea en varios horarios.

Estos partidos darán el acomodo perfecto para dar a conocer quienes tienen un pie dentro de la disputa por un lugar para luchar por su boleto hacia el Superbowl LX.

Comentarios