Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Estos_son_los_primeros_partidos_de_NFL_programados_para_el_2026_571daa8a3a
Deportes

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026

Estos partidos darán el acomodo para conocer quienes se enfrentarán por conseguir su boleto para la gran fiesta del Superbowl XL

  • 01
  • Enero
    2026

Con el inicio del 2026, los aficionados del la National Football League se encuentran a la expectativa de los resultados de los partidos de la semana 18, de la temporada regular 2025-2026.

A continuación te presentamos algunos de los primeros partidos agendados para dar inicio a la última semana de temporada.

Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers

El primer partido de este año será protagonizado entre "Bucaneros y "Panteras", donde estos últimos buscarán la victoria para asegurar su lugar en los playoffs

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

En toda la historia de la rivalidad, Panthers llevan una ligera ventaja en el récord general con alrededor de 26 victorias, tan solo dos por encima de los Buccaneers.

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

Una de sus victorias más importantes frente a Tampa Bay se registró en 2018, cuando arrasó en un partido cuyo marcador finalizó en 42-28.

Su partido esta pactado para el próximo 03 de enero a las 15:30 horas, en el Raymond James Stadium de Florida.

Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

Este será el segundo y último partido del día 03 de enero a las 19:00 horas, en California.

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

Será el Levi's Stadium la sede de uno de los enfrentamientos más esperados de la División Oeste, debido a que el pasado 07 de septiembre, los 49ers ganaron con diferencia de cuatro puntos en la apertura de su temporada regular, luego de registrar en la pizarra 17-13.

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

La rivalidad explotó a partir de la década de 2010, cuando ambos equipos se volvieron contendientes constantes de la Conferencia Nacional. Tal es su rivalidad, que el campeonato de dicha clasificación enfrentado en 2013, es considerado como de los mejores juegos de playoffs de la década.

Dallas Cowboys vs NY Giants

Esta rivalidad de la División Este, es considerada una de las más intensas, pero con mayor tradición para todos. Disputaron títulos divisionales, playoffs y supremacía mediática durante generaciones.

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

Uno de los clásicos más esperados de la temporada se jugará el próximo 04 de enero a las 12:00 horas, en el Metlife Stadium, casa de los Giants.

Estos son los primeros partidos de NFL programados para el 2026.jpg

Resto de partidos para concluir temporada 

De acuerdo con la calendarización, el resto de los 13 enfrentamientos previstos para la siguiente semana se llevaran a cabo de manera simultánea en varios horarios.

Estos partidos darán el acomodo perfecto para dar a conocer quienes tienen un pie dentro de la disputa por un lugar para luchar por su boleto hacia el Superbowl LX.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

df1c6f5c_0d8a_4264_9833_bd7bf4c7e9f2_17b5e5ac38
Payasos impulsan convivencia familiar con futbol en Reynosa
ine_multas_partidos_3cbbae0e74
Multa INE a partidos políticos por más de $9 millones
IEC_Coahuila_5864e3d1e0
INE definirá plazos para la conformación de coaliciones en 2026
publicidad

Últimas Noticias

raul_rocha_desminete_compra_de_miss_universo_filipino_2026_e8a207791a
¿Qué dijo Raúl Rocha sobre posible venta de Miss Universo?
ulises_lara_fiscalia_asuntos_relevantes_fgr_ernestina_godoy_5ea70f29d4
¿Quién es Ulises Lara? Nuevo titular de Asuntos Relevantes en FGR
sebastian_cordova_toluca_mediocampo_5770e9c028
Confirma Toluca llegada de Sebastián Córdova para Clausura 2026
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
Catujanes_tragedia_jpg_e3620460d9
2025 en resumen: tragedia ante fallecimiento de bebé en Catujanes
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×