Medias Rojas en Monterrey reavivan la historia de MLB en México

La presencia de Medias Rojas de Boston en Monterrey, Nuevo León, para enfrentarse a Sultanes en dos juegos amistosos de preparación -este lunes y martes-, nos hace recordar los partidos de temporada regular que han disputado los equipos del beisbol de las Grandes Ligas en territorio mexicano.

El rey de los deportes de la gran carpa se ha presentado en suelo azteca en siete series de juegos oficiales, de las cuales cinco fueron en la Sultana del Norte… y solamente dos en la capital del país.

El primer recuerdo de la Major League Baseball (MLB) en territorio mexicano, con juegos de temporada regular, se remonta a 1996, año en que se presentó una serie de tres juegos entre los San Diego Padres y los Mets de Nueva York, misma que terminó a favor de la novena californiana.

De las siete series se han disputado 15 juegos. De esa cantidad, en nueve fueron protagonistas los Padres que, hasta la fecha, es la organización que más veces ha pisado México. En tanto, los Astros son la segunda organización con mayor presencia, con un total de cuatro duelos.

Mientras tanto, los Rockies, Mets y Dodgers han disputado tres juegos cada uno en territorio mexicano, respectivamente. Por su parte, los Cardenales de Saint Louis, Rojos de Cincinnati y Angelinos de Anaheim pisaron México, en juegos oficiales, en un par de ocasiones.

Cabe destacar que ya han existido juegos de exhibición en el país, siendo el más reciente la visita de los Yankees de Nueva York a Ciudad de México, para una serie de dos juegos ante los Diablos Rojos del México.

A continuación, repasamos cada una de las series que se vivieron en territorio mexicano, con equipos del beisbol de las Grandes Ligas:

San Diego Padres Vs. New York Mets

-16, 17 y 18 de agosto de 1996

- Estadio de Beisbol Monterrey



San Diego Padres Vs. Colorado Rockies

-4 de abril de 1999

-Estadio de Beisbol Monterrey



Los Angeles Dodgers Vs. San Diego Padres

-4, 5 y 6 de mayo de 2018

-Estadio de Beisbol Monterrey

Saint Louis Cardinals Vs. Cincinnati Reds

-13 y 14 de abril de 2019

-Estadio de Beisbol Monterrey



Houston Astros Vs. Los Angeles Angels

-4 y 5 de mayo de 2019

-Estadio de Beisbol Monterrey



San Diego Padres Vs. San Francisco Giants

-29 y 30 de abril de 2023

-Estadio Alfredo Harp Helú, en la CDMX



Houston Astros Vs. Colorado Rockies

-27 y 28 de abril de 2024

-Estadio Alfredo Harp Helú, en la CDMX

