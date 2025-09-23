Messi felicita a Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 tiene nuevo dueño, Ousmane Dembélé, quien fue premiado tras una brillante temporada con el PSG, donde conquistó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa y la UEFA Champions League bajo la dirección de Luis Enrique.

Las felicitaciones hacia el atacante francés no tardaron en llegar, pero una de las más destacadas fue la de Lionel Messi, su excompañero en el FC Barcelona.

Tras compartir en Instagram una foto con el galardón y un emotivo mensaje de agradecimiento, Dembélé superó el millón de ‘me gusta’. Entre los miles de comentarios apareció el del argentino:

“¡Grande, Ous! Felicidades, me alegro mucho por ti. Te lo mereces”, escribió el astro del Inter Miami.

El mensaje se viralizó rápidamente entre aficionados del Barcelona y del PSG, quienes celebraron el gesto de Messi hacia su antiguo compañero.

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, Lionel Messi y Ousmane Dembélé coincidieron en el FC Barcelona entre las temporadas 2017/18 y 2020/21.

En ese lapso disputaron 95 partidos juntos, acumulando más de 5 mil minutos compartidos y participando en 15 goles combinados en competiciones como LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey.

Dembélé, de promesa a Balón de Oro

A sus 28 años, Dembélé se convierte en el mejor futbolista del mundo en un año histórico para el PSG.

“Tanta alegría, orgullo y emoción. Un sueño hecho realidad. Gracias a todos los que siempre me han apoyado”, escribió el francés al recibir el trofeo.

