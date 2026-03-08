Milan vence 1-0 al Inter y se queda con el Derby della Madonnina

El AC Milan se impuso 1-0 al Inter de Milán en una nueva edición del Derby della Madonnina, disputado en el estadio San Siro, en un partido intenso que se definió por un solo gol y que mantuvo la tensión hasta los últimos minutos.

Ante más de 70 mil aficionados en el estadio compartido por ambos clubes, el conjunto rossoneri logró tomar ventaja en el primer tiempo y posteriormente sostuvo el resultado frente a los intentos del Inter por empatar el encuentro.

Estupiñán marca el gol del triunfo

El único tanto del partido llegó alrededor del minuto 34 del primer tiempo, cuando el ecuatoriano Pervis Estupiñán apareció dentro del área para rematar un balón que llegó tras una jugada ofensiva por la banda.

El defensor se incorporó al ataque y definió con un disparo que superó al arquero del Inter, colocando el 1-0 que finalmente terminaría siendo definitivo en el marcador.

Para Estupiñán, el gol representó uno de los momentos destacados del encuentro y una anotación importante en uno de los partidos más emblemáticos del futbol italiano.

Inter presiona en la segunda mitad

Tras el gol del Milan, el Inter buscó reaccionar y durante el segundo tiempo adelantó líneas para intentar el empate. El conjunto nerazzurri generó varias aproximaciones al área rival, aunque se encontró con una defensa organizada del Milan que logró mantener su portería en cero.

Durante el encuentro, el Inter registró mayor posesión del balón en algunos tramos del segundo tiempo, mientras que el Milan apostó por el orden defensivo y las transiciones rápidas al ataque.

Un clásico con historia y estadísticas cerradas

El enfrentamiento entre Milan e Inter, conocido como el Derby della Madonnina, es uno de los clásicos más históricos del futbol europeo. En más de 240 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos, el balance general mantiene una rivalidad muy pareja.

De acuerdo con los registros históricos, el Inter supera las 90 victorias en el clásico, mientras que el Milan suma más de 80 triunfos, además de registrarse más de 70 empates entre ambos clubes.

Triunfo importante para el Milan en la Serie A

La victoria permite al AC Milan sumar tres puntos importantes dentro de la temporada de Serie A, además de quedarse con el orgullo de ganar el clásico de la ciudad.

El Derby della Madonnina volvió a confirmar su relevancia en el futbol italiano, con un partido intenso, estadio lleno y un resultado que mantiene viva la histórica rivalidad entre los dos clubes más representativos de Milán.

