Nuevo León

Reporta FC que concluye jornada del 8M en NL con saldo blanco

En el comunicado oficial, Fuerza Civil destacó que, tras más de cuatro horas de actividad constante en las calles, no se produjeron incidentes de consideración

  • 08
  • Marzo
    2026

Las movilizaciones conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer en Nuevo León finalizaron este domingo sin incidentes relevantes, de acuerdo con Fuerza Civil, la jornada transcurrió sin personas lesionadas ni detenciones por parte de las autoridades.

Según información proporcionada por la institución policial, el flujo de manifestantes comenzó a registrarse alrededor de las 16:00 horas con el arribo de los primeros contingentes al centro de la ciudad. 

La jornada de protestas y actividades concluyó formalmente pasadas las 20:30 horas.

En el comunicado oficial, Fuerza Civil destacó que, tras más de cuatro horas de actividad constante en las calles, no se produjeron incidentes de consideración.

Asimismo, la corporación confirmó que no se realizaron detenciones de participantes, no hubo reporte de personas heridas durante los recorridos y se mantuvo un ambiente de respeto a la integridad ciudadana.

“Fuerza Civil agradeció el desarrollo pacífico de la manifestación y reiteró su compromiso con el orden y el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres de Nuevo León”, señalaron las autoridades.

Con este balance, señalaron, la entidad cierra un año más de conmemoraciones del 8M bajo un esquema de seguridad que permitió la libre expresión sin afectaciones al orden público.


