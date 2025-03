México campeón mundial de Hockey sobre hielo sub 18 división III

La Selección Mexicana de Hockey sobre Hielo Sub-18 logró un histórico triunfo al coronarse ganadora del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo Sub-18 División III.

Este torneo se llevó a cabo en el Ice World Santa Fe, en la Ciudad de México, y México demostró su dominio al ganar los cinco partidos que disputó.

El equipo nacional dominó de inicio a fin el torneo con cinco victorias en cinco partidos. Ante las selecciones de Islandia, Turquía, Australia, Hong Kong e Israel. Por lo que terminó con 15 puntos de los 15 posibles.

Entre sus victorias destacadas están los enfrentamientos contra Islandia 5-2 en un partido que tuvo hasta 42 minutos de penalizaciones por el juego tan físico entre ambos equipos.

Ante Turquía la victoria fue de 8-1. Donde el portero Justin Sosa, de 17 años, detuvo hasta 18 de los 19 tiros que tuvo en contra.

Contra Hong Kong, el triunfo fue de 4-3. Ante Australia fue de 5-2 y pese a tener ya asegurado el oro, le ganaron 6-4 al combinado de Israel, terminando con un récord perfecto de 15 puntos.

