México confirma sedes de sus amistosos ante Ghana y Serbia

La Selección Mexicana de Fútbol cerró el círculo en su calendario de preparación rumbo al Mundial 2026 al confirmar las sedes para sus últimos dos partidos amistosos antes de la justa.

Luego de anunciar previamente que el duelo ante Australia se disputará en el Rose Bowl de Pasadena, el equipo nacional informó que los encuentros frente a Ghana y Serbia se jugarán en territorio mexicano.

¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! 🏟️



Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla. 🥰👏



— Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

Puebla recibirá a Ghana

A través de un comunicado oficial, la Federación confirmó que el partido ante Ghana, programado para el viernes 22 de mayo, se celebrará en el Estadio Cuauhtémoc.

“La Selección Nacional de México disputará uno de sus últimos partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo en territorio poblano”, detalla el documento, que también precisa que el encuentro se realizará en la ciudad de Puebla.

Aunque el horario aún no es oficial, se prevé que el compromiso se juegue en horario vespertino o nocturno, como ha sido habitual en los recientes amistosos del Tricolor.

Cierre en Toluca ante Serbia

El último ensayo antes del debut mundialista será el 4 de junio frente a Serbia, en el Estadio Nemesio Diez, inmueble elegido por cuestiones estratégicas.

Cabe señalar que dicha decisión responde a la intención del cuerpo técnico, encabezado por Javier Aguirre, de trabajar también el factor de la altitud, un aspecto que fue planteado en conferencias previas por directivos como Duilio Davino e Ivar Sisniega.

Toluca, ubicada a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, ofrece condiciones similares a algunas sedes mundialistas, lo que permitirá ajustar detalles físicos y tácticos.

Con los amistosos definidos, Ghana en Puebla, Australia en California y Serbia en Toluca, el Tricolor tendrá lista su ruta antes del arranque mundialista.

