Tamaulipas

Inicia primer jornada de 'Certeza para tu negocio'

Aseguró que se notificó sobre el incremento de nuevos negocios en el municipio, donde se entabló un diálogo directo y transparente sobre distintos sectores

  18
  Febrero
    2026

Comerciantes y dueños de negocios de diversos giros se congregaron en la primer jornada de apoyo a comercios denominada "Certeza para tu negocio" durante este miércoles, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El alcalde Beto Granados mencionó que esta jornada es para evitar casos de extorsión efectuados por falsos tramitadores o inspectores, así como agilizar la población de este servicio. También afirmó que tuvo una "muy buena respuesta" por parte de los asistentes.

"Con esta muy buena respuesta que tenemos de parte de los comerciantes, este pequeño, mediano y grande, que la intención de ellos es poder regularizarse con una transparencia, y bueno, finalmente ahorita el presidente de un municipio va a estar atendiendo personalmente" detalló el presidente municipal.

Aseguró que se notificó sobre el incremento de nuevos negocios en el municipio, donde se entabló un diálogo directo y transparente sobre distintos sectores. Detalló que se tendría en cuenta los convenios establecidos por parte del Ayuntamiento, incluidos los terceros acreditados y constructores.

Granados afirmó que se encuentra entusiasmado por continuar con el trabajo colaborativo, en conjunto con los habitantes de Matamoros.

"Contentos de poder seguir trabajando en una muy buena coordinación a favor de la ciudadanía de Matamoros" exclamó el alcalde.

Efectúan mesa de seguridad tras evento 

Luego del evento, el presidente municipal anunció que se reunió con autoridades como el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo; el Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zuñiga; y diversos mandos militares para establecer la mesa de seguridad.

Detalló que en dicha mesa se trataron temas relacionados con la entidad, incluido el tema de extorsión.

"Finalmente  se tocaron temas relacionados con temas de seguridad por parte del Estado de Tamaulipas,  algunas acciones también en tema de lo que se ha manifestado en los últimos días o la semana pasada por parte de los servidores, por ejemplo
el tema de la extorsión y cobro de piso".

 


