Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
serie_caribe_mexico_ap_021959fbc4
Deportes

México domina Serie del Caribe con final: Charros vs Tomateros

La final de la Serie del Caribe enfrenta hoy a dos equipos mexicanos. Conoce cómo Charros y Tomateros se impusieron a Puerto Rico y Dominicana.

  • 07
  • Febrero
    2026

La Serie del Caribe 2026 llega a su gran final este sábado, con un enfrentamiento totalmente mexicano. Los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, representantes de México Rojo y México Verde respectivamente, lograron imponerse a sus rivales para definir al campeón del certamen.

Charros de Jalisco vencen a Cangrejeros de Santurce

El viernes, los Charros de Jalisco superaron 8-6 a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico. Yohandy Morales abrió la pizarra para los boricuas con un jonrón en la primera entrada, pero México Rojo respondió de inmediato. Connor Hollis aportó un cuadrangular de dos carreras en el segundo inning, y Bligh Madris amplió la ventaja con otro jonrón en la tercera entrada.

Puerto Rico logró una breve remontada con cuatro carreras entre el cuarto y quinto inning, pero un ataque de tres anotaciones en la séptima entrada, encabezado por Mateo Gil y Leo Heras, aseguró la victoria para los Charros y su pase a la final.

“Fue un juego muy disputado. Felicitamos a los Charros de Jalisco, que son un gran rival. Nos vamos con un sabor amargo, los muchachos lucharon hasta el final”, expresó el manager boricua Omar López.

Tomateros de Culiacán sorprenden a República Dominicana

serie caribe 2026 ap.jpg

Por su parte, los Tomateros de Culiacán, México Verde, doblegaron 9-4 a los Leones del Escogido, de República Dominicana, asegurando un histórico duelo final entre equipos mexicanos. Estevan Florial conectó un jonrón de tres carreras, mientras Luis Verdugo impulsó varias anotaciones clave durante el partido.

“Estamos muy contentos con la victoria. No fue fácil ganarle a un equipo que era el campeón del año pasado. Quiero darle crédito a mis jugadores, porque hemos podido recuperarnos y estamos en posición de ganar un campeonato mañana”, señaló el manager Lorenzo Bundy.

Un duelo mexicano por el título de la Serie del Caribe

Con ambos equipos mexicanos en la final, la Serie del Caribe 2026 refleja el dominio de México en el certamen, especialmente tras la ausencia de Venezuela, que originalmente sería sede del torneo. Hoy, los aficionados podrán disfrutar de un duelo lleno de emoción y poder ofensivo, donde Charros y Tomateros buscarán levantar el trofeo y consagrarse campeones.

 

Con información de AP


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_c12762890a
11 años después, Seahawks y Patriots encabezarán un Super Bowl
tarrence_gore_fcd4f18729
Fallece ex jugador y campeón de la MLB Terrance Gore
H_Amuc_Ze_Wg_A_As_THE_e2b7ef3bc5
¡Revancha águila! América derrota y exhibe a Rayados
publicidad

Últimas Noticias

cuba_sismo_c1820760cf
Sismo de magnitud 5.5 sacude este domingo a Cuba
AP_26036330456836_297c6b1677
Turismo de guerra: entre la curiosidad y la polémica
AE_Vfg_b7aa9f638b
NL fortalece relaciones internacionales para 2026: Miguel Flores
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
publicidad
×