Tamaulipas

Iniciarán trabajos de rehabilitación vial en I-69E de Brownsville

Desde el 8 de febrero iniciarán trabajos nocturnos en la I-69E en Brownsville, con cierres parciales hasta agosto de 2026

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) informó que a partir del domingo 8 de febrero de 2026 iniciarán trabajos nocturnos de rehabilitación vial sobre la carretera interestatal I-69E, en la ciudad de Brownsville.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores se realizarán en los carriles con dirección norte y sur, en el tramo comprendido entre FM 802 y Boca Chica Boulevard.

Las autoridades detallaron que, debido a los trabajos, se registrarán cierres parciales de carriles y rampas en la zona intervenida.

El horario de obra será de las 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana, con el objetivo de reducir afectaciones a la circulación durante el día.

El proyecto contempla la colocación de nuevo pavimento, así como trabajos de señalización horizontal a lo largo del tramo señalado.

TxDOT indicó que se tiene previsto concluir los trabajos en agosto de 2026, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los automovilistas a planear con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y conducir con precaución al circular por las zonas de obra.


