Von Allmen gana el oro en el descenso olímpico

El esquiador suizo Franjo von Allmen conquistó este sábado la medalla de oro en el descenso masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

  07
  Febrero
    2026

El esquiador suizo Franjo von Allmen conquistó este sábado la medalla de oro en el descenso masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, al imponerse en el emblemático circuito Stelvio de Bormio.

Con un tiempo de 1:51.61 minutos, el helvético firmó una actuación impecable en una jornada perfecta en la pista italiana, asegurando además la primera medalla de oro de esta edición olímpica.

Giovanni Franzoni, representante de Italia, se quedó con la plata tras finalizar a solo 0.20 segundos del ganador, mientras que el veterano Dominik Paris, de 36 años, completó el podio con el bronce. El también suizo Marco Odermatt quedó fuera de las medallas.

Von Allmen mostró temple y agresividad en cada tramo del exigente recorrido, características que lo han definido desde su llegada al máximo nivel. Su descenso fue sólido de principio a fin, resistiendo la presión del público local que alentaba a Franzoni.

AP26038442802744.jpg

El triunfo consolida la tradición suiza en esta disciplina, luego del oro conseguido por Beat Feuz en Beijing 2022.

¿Quién es Franjo von Allmen?

Franjo von Allmen nació el 24 de julio de 2001 en Boltigen, Cantón de Berna, Suiza.

Especialista en pruebas de velocidad como descenso y super-G, compite en la Copa del Mundo de la FIS desde 2023, donde rápidamente llamó la atención por su estilo intrépido y arriesgado.

En 2025 se proclamó campeón mundial de descenso en Saalbach, superando a favoritos como Marco Odermatt. Con apenas 24 años, suma ya triunfos destacados como el Super-G de Wengen y ahora el oro olímpico en Bormio.

La historia de von Allmen también está marcada por la resiliencia.

A los 17 años estuvo cerca de abandonar el esquí tras la repentina muerte de su padre, situación que dejó a su familia en dificultades económicas. El respaldo de la Fundación Suiza Sporthilfe fue clave para que pudiera continuar su carrera.

De origen agrícola y carpintero de profesión tras completar cuatro años de formación, el nuevo campeón olímpico combina disciplina y carácter tanto dentro como fuera de la nieve.

En su tiempo libre disfruta de la motocicleta, aunque sobre los esquís es donde ha demostrado que pertenece a la élite mundial.


