Voluntariado de Pemex entrega juguetes en Poza Rica

La presidenta del Voluntariado de Petróleos Mexicanos (Pemex), la doctora María Felicia Jiménez Lavie, encabezó la entrega de juguetes a niñas y niños de escuelas primarias oficiales del municipio de Poza Rica, como parte de las acciones sociales que impulsa la empresa en zonas petroleras.

La actividad se realizó en compañía de la presidenta municipal de Poza Rica, Adanely Rodríguez Rodríguez, con quienes convivió y entregó juguetes a un total de 417 alumnas y alumnos de las escuelas primarias Miguel Alemán Valdés y Venustiano Carranza.

Durante el evento, Jiménez Lavie agradeció la participación de las y los trabajadores de Pemex que se sumaron a la colecta anual que organiza el Voluntariado, la cual en esta edición permitirá beneficiar a más de mil niñas y niños de distintas escuelas y ciudades.

“Quiero agradecer a cada uno de los trabajadores de Petróleos Mexicanos que se han unido a esta hermosa causa; este pequeño gesto es una ofrenda del amor y la generosidad de los trabajadores de Pemex”, expresó la presidenta del Voluntariado.

Finalmente, se informó que esta entrega de juguetes forma parte de los programas sociales que desarrolla el Grupo Multidisciplinario del Voluntariado de Pemex, como parte del apoyo a los municipios petroleros donde la empresa pública del Estado mantiene presencia.

