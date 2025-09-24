México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial

La Selección Mexicana se enfrentará a Argentina en un amistoso internacional apenas dos semanas antes del Mundial 2026.

Esto fue confirmado por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), quien detalló que el partido formará parte de la gira de preparación de la Albiceleste en Estados Unidos, sede junto con México y Canadá del torneo.

Tapia resaltó la importancia del encuentro:

“Será una gran medida para llegar en ritmo óptimo al Mundial; México siempre ofrece partidos de gran nivel”.

Antes de este choque, Argentina también enfrentará a Honduras, mientras que México tiene una serie de amistosos de alto nivel confirmados contra Colombia, Ecuador y Uruguay, y en marzo de 2026 reinaugurará el Estadio Azteca con un duelo frente a Portugal y Cristiano Ronaldo.

El amistoso con Argentina promete ser un duelo de élite, continuando la tradición histórica de enfrentamientos intensos entre ambas selecciones y ofreciendo a los fanáticos un anticipo del gran espectáculo que se vivirá en junio de 2026.

