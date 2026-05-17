Keanu Reeves será la voz del stop-motion sobre samuráis 'Hidari'

La industria cinematográfica suma un nuevo proyecto de alto perfil con la participación de Keanu Reeves, quien prestará su voz al personaje principal de “Hidari”, un largometraje de animación stop-motion dirigido por Masashi Kawamura.

El actor se integra así a una producción que amplía el universo presentado en un cortometraje viral lanzado en 2023, el cual funcionó como prueba de concepto y logró captar la atención del público a nivel internacional.

Una historia de venganza en la era Edo

La película está inspirada en los relatos de la vida del legendario artesano Jingoro Hidari, una figura enigmática de la era Edo.

En la historia, el protagonista es traicionado por quienes buscan ocultar los secretos de la reconstrucción del Castillo Edo, lo que lo lleva a perder a su figura paterna, su prometida e incluso su brazo derecho.

Al borde de la desesperación, Jingoro transforma su dolor en una implacable sed de venganza. Con su extraordinaria habilidad en la carpintería y el uso de prótesis mecánicas letales, emprende un camino hacia la justicia acompañado de su fiel compañero, el “Gato Durmiente”.

La trama combina elementos de acción samurái, venganza, creación y renacimiento, en una narrativa centrada en el autodescubrimiento del protagonista.

Una apuesta visual en stop-motion

“Hidari” destaca por su técnica de animación stop-motion, utilizando marionetas de madera talladas a mano con un alto nivel de detalle.

La producción promete movimientos fluidos y escenas de acción espectaculares, lo que ha sido uno de los principales atractivos desde su versión piloto.

El cortometraje original ha acumulado cerca de cinco millones de visualizaciones en YouTube desde su publicación, consolidando el interés global por el proyecto.

Reeves expresó su entusiasmo por integrarse al filme y por la evolución del proyecto desde sus primeras etapas.

“Me entusiasma la visión que hay detrás de ‘Hidari’. Desde la prueba de concepto hasta el guion desarrollado, el equipo ha creado algo verdaderamente extraordinario. Tiene todos los ingredientes para ser una película excepcional”, señaló el actor, quien también destacó el potencial de la cinta para conectar con audiencias globales.

Por su parte, Kawamura subrayó la relevancia de contar con el actor en el proyecto.

“Estoy muy emocionado de colaborar con Keanu. Cuando alguien con su experiencia y visión creativa ve tu prototipo y dice: ‘Quiero formar parte de esto’, es una sensación increíble”, afirmó el director, quien añadió que Reeves no solo dará voz al personaje, sino que también contribuirá a expandir el universo narrativo.

Producción y trayectoria del equipo

La película es producida por Noriko Matsumoto, quien ha sido clave en posicionar a Dwarf Studios como una de las primeras productoras japonesas en colaborar con plataformas internacionales de streaming.

Entre sus trabajos destaca la serie “Rilakkuma” para Netflix, así como el cortometraje “Bottle George”, que fue preseleccionado para los Premios Óscar de 2025.

En cuanto a Kawamura, su trayectoria incluye anuncios publicitarios, videos musicales y programas de televisión, además de proyectos creativos como la creación de clones para Lady Gaga y el diseño del pabellón más grande de la Expo Osaka 2025.

Sus trabajos han sido reconocidos a nivel internacional, obteniendo premios como el Cristal en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, una nominación al Emmy Internacional y galardones en certámenes como One Show y Clio.

Comentarios