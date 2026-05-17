Griezmann dice adiós al Metropolitano con homenaje del Atleti

Este domingo el Estadio Metropolitano se rindió a los pies de Antoine Griezmann, luego de disputar su último partido en casa del Atlético de Madrid contra el Girona.

Entre lágrimas, el delantero francés arribó junto con sus compañeros para jugar su último partido como "colchonero".

A través de redes sociales, el club rojiblanco compartió la foto de comparativa, en la primera selfie del francés capturada en 2014 y la tomada el día de hoy, 12 años después.

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Durante su discurso, el director técnico Diego Simeone dedicó unas emotivas palabras para el delantero.

"Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos. Lo que ha dicho (Fernando) Torres (exjugador del Atlético) es el sentimiento de todos. Es muy difícil que todos te quieran, pero a vos te quieren todos".

También aprovechó para agradecerle por su actitud, la cual describió como "insaciable".

"Llegaste jugando en banda, te pusimos en el medio y fuiste un insaciable del gol. Tienes una frescura, alegría, algo que contagió siempre a tus compañeros y te llevó al lugar que te mereces. Hace media hora que esta gente no se mueve del estadio porque te lo mereces. ¡Gracias, gracias!"

Para entonces, Griezmann ya tenía muchas lágrimas en los ojos y estuvo con ellas, muy conmovido, durante todo el homenaje que el Atlético y su hinchada le dedicaron después del triunfo ante el Girona.

Por su parte, sus compañeros también le brindaron unas palabras al delantero francés y máximo goleador del club.

"Toca despedir a la gente que quiero. Se fueron muchos importantes. Ahora se va Griezmann, el máximo goleador del Atlético de Madrid. Gracias por alegrarnos a todos en los momentos difíciles, cuando uno venía triste y jodido, siempre estaba Antoine con el niño que tiene dentro y venía alegre y nos echaba para delante. Es verdad que se marchó y nos dolió a todos, pero le echó huevos, volvió y demostró que es el mejor. Siempre decimos que más que los títulos buscamos reconocimiento. Y aquí hay 70,000 tíos que están aplaudiéndote y te van aplaudir más", aseguró Koke.

Desde las pantallas de los marcadores se ven algunos de sus goles y los capitanes Oblak, Giménez y Koke le hacen entrega de una camiseta firmada por toda la plantilla. Después, una fotografía para la posteridad con toda la plantilla.

Juntos desde el día 1 🥹

Nuestros cuatro capitanes. Puro Atleti ❤️🤍



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Fue entonces cuando irrumpieron grandes capitanes históricos del Atlético al homenaje. Adelardo, Tomás Reñones, Miguel Angel Ruiz, Roberto Solozábal, Antonio López, Fernando Torres y Diego Godín.

"Es un placer acompañar a Antoine en un día especial. Sé lo que se siente. Es difícil. Como amigo y familia que somos y en nombre de todos los atléticos agradecerte por todo lo que no has dado. Es un ciclo que se termina, el más bonito de tu vida. A partir de ahora empieza la leyenda. Gracias amigo", le dedicó Diego Godín.

Más de 12 años de trayectoria

Griezmann llegó en 2014 procedente de la Real Sociedad. Aunque se dudaba si podría encajar en el sistema intenso y defensivo de "El Cholo" Simeone, terminó convirtiéndose en el jugador ofensivo más determinante del equipo.

Entre 2015 y 2018 alcanzó su máximo nivel, al convertirse en el líder ofensivo del Atlético y uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, por esta fuerte popularidad, en 2019 decidió fichar por el FC Barcelona, y ahí comenzó una etapa complicada.

Pero fue hasta 2021 cuando regresó al Atlético y, aunque al inicio hubo críticas y silbidos, poco a poco volvió a ganarse a la afición.

Griezmann firma con Orlando City para la próxima temporada

Antoine Griezmann, máximo goleador del Atlético de Madrid, firmó este martes su fichaje con el Orlando City.

El delantero francés firmó por dos años con el club y se incorporará a partir de la próxima temporada, una vez finalice esta temporada con los "colchoneros" en julio del presente año.

Aquí te presentamos la nota completa: Griezmann firma con Orlando City para la próxima temporada

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