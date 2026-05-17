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Nuevo León

Realizan Reciclafest para impulsar cultura ambiental en NL

Autoridades y empresas promovieron reciclaje y economía circular; captaron residuos y reportan avances contra tiraderos clandestinos

  • 17
  • Mayo
    2026

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en alianza con los sectores público y privado, llevó a cabo el "Reciclafest".

La  jornada masiva de acopio y cultura ambiental está orientada a mitigar el impacto ecológico y promover la economía circular en la entidad, informaron autoridades estatales.

Durante el evento, el titular de la dependencia, Raúl Lozano, agradeció la respuesta de la ciudadanía e inauguró los módulos de recepción, talleres educativos y el mercado de productos sustentables. 

"La realización de estas jornadas representa una oportunidad estratégica para fortalecer la cultura ambiental y fomentar la participación en la gestión adecuada de residuos”, indicó Lozano.

En la jornada se captaron materiales de difícil disposición, desde envases de plástico, vidrio, papel y Tetrapak, hasta neumáticos usados, aceite de cocina, pilas alcalinas y residuos electrónicos. 

El objetivo, detallaron las autoridades, es ofrecer soluciones eficientes para evitar que estos desechos saturen los sitios de disposición final en la zona metropolitana.

Como balance colateral, Lozano destacó que, a través de la División Ambiental, creada en agosto de 2025, se atienden semanalmente unos 3,000 taponamientos de drenaje en negocios que violan las normas de manejo de grasas. 

Asimismo, reportó la suspensión de más de 320 tiraderos clandestinos en el área metropolitana, el saneamiento de los ríos Pesquería y Santa Catarina, y el retiro de 400 toneladas de basura en el emblemático tiradero de Sabinitas, el cual ya fue prácticamente erradicado tras 40 años de operar de forma ilegal.

Al encuentro asistieron Francisco Andrés Silva Soto, director general de Simeprode; Ángel de Jesús López González, director de Saneamiento de Agua y Drenaje de Monterrey, así como representantes de firmas aliadas como Cemex, Red Ambiental, quienes respaldaron la transición del estado hacia un modelo metropolitano más sustentable.


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