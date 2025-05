México presenta prelista de 60 jugadores rumbo a la Copa Oro 2025

A falta de tres semanas para su debut en la Copa Oro 2025, la Selección Mexicana reveló su prelista de 60 jugadores, que competirán por un lugar en el equipo definitivo que buscará revalidar el título de campeones de la Concacaf.

El técnico Javier Aguirre, en su segundo ciclo al frente del Tricolor, apostó por una convocatoria heterogénea al combinar figuras consolidadas con nuevos talentos que podrían representar el futuro del equipo nacional.

Entre las sorpresas más llamativas está el regreso del arquero Guillermo Ochoa y del atacante Hirving Lozano, dos veteranos que muchos consideraban fuera del proceso rumbo al Mundial de 2026.

Asimismo, destaca la presencia de Marcel Ruiz, mediocampista clave de Toluca; el juvenil Stephano Carrillo, del Feyenoord; y Juan Sánchez Purata, defensa de Tigres que recibe su primer llamado.

Otros nombres importantes que figuran son Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Johan Vásquez, quienes serían pilares del equipo en el torneo veraniego.

No todos los nombres esperados aparecen. El defensor Rodrigo Huescas, actualmente en el Copenhague, quedó fuera por problemas legales que enfrenta en Dinamarca.

También hay ausencias estratégicas: jugadores de Rayados y Pachuca no fueron considerados debido a su compromiso con el Mundial de Clubes, y en caso de clasificar, América también vería marginados a varios de sus elementos.

