Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
Nuevo León

FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey

El Estadio BBVA albergará cuatro partidos de la fase de grupos del Mundial 2026, según el calendario oficial presentado por la FIFA

  • 06
  • Diciembre
    2025

Luego de realizarse el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington D.C. el pasado viernes, la FIFA dio a conocer el calendario oficial de las 48 selecciones participantes.

Estadio BBVA Monterrey archivo

Estos son los cuatro partidos que se jugarán en Monterrey

De acuerdo con la página oficial de la FIFA, serán cuatro los partidos que se llevarán a cabo en el Estadio BBVA, de la ciudad de Monterrey.

Estas son las fechas de la fase de grupos:

  • Ganador Repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez: Domingo 14 de junio 2026 a las 22:00 horas 
  • Túnez vs Japón: Sábado 20 de junio a las 21:00 horas
  • Corea del Sur vs Sudáfrica: Miércoles 24 de junio 2026 a las 21:00 horas

dc69eedd82b6851539551362f4b74e6a.webp

Sin embargo, se tiene considerada una cuarta fecha, donde el líder del Grupo F se enfrentará contra la segunda posición del Grupo C en los dieciseisavos de final.

  • Líder Grupo F vs 2do Grupo C: Lunes 29 de junio 2026 a las 21:00 horas.

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T122702_491_9aa4c1baae
México ya tiene fechas para su fase de grupos en 2026
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T091151_564_c9a9db731c
Reventa dispara boletos del Tri hasta $1 millón rumbo a 2026
mexico_partidos_mundial2_17082a3a23
Así quedó el Grupo de México para el Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T141327_565_48f1c58958
'Five Nights at Freddy’s 2' domina la taquilla con $63 millones
AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×