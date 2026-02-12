¿Por qué se acelera el corazón cuando nos enamoramos?

Ya sea en las flores, los muñecos de peluche, los chocolates, la música favorita o en cualquier lugar, el amor parece estar presente en la vida cotidiana.

Sin embargo, existe un órgano que se ha convertido en el principal emblema de los enamorados: el corazón, que suele palpitar con mayor rapidez cuando aparece la persona indicada.

Ante esta relación simbólica y física, un especialista en cardiología explicó qué ocurre realmente en el organismo cuando una persona experimenta este sentimiento.

Hormonas que benefician la salud cardiovascular

El doctor Edgar Sosa del Ángel, cardiólogo, señaló que el amor y las relaciones afectivas, ya sea en pareja o en el entorno familiar, generan un efecto positivo en el cuerpo, debido a la liberación de hormonas como la oxitocina, la dopamina y las endorfinas, las cuales ayudan a disminuir el estrés, mejorar los niveles de presión arterial y reducir la ansiedad y la depresión, lo que se traduce en un impacto favorable para la salud del corazón.

Un efecto presente desde la infancia

De acuerdo con el especialista, el amor forma parte de la naturaleza del ser humano y se manifiesta desde las primeras etapas de la vida.

Explicó que este efecto positivo puede presentarse desde la infancia, inicialmente a través del vínculo con los padres, y que durante la adolescencia, con los cambios físicos y hormonales, surgen nuevas formas de relaciones afectivas, aunque siempre se conserva ese efecto benéfico que generan los lazos emocionales.

Cuando el estrés emocional afecta al corazón

No obstante, el amor y las relaciones también pueden provocar consecuencias negativas cuando se enfrentan situaciones de pérdida, separación o rupturas.

El cardiólogo advirtió que en estos escenarios las personas pueden presentar niveles elevados de cortisol, una hormona asociada al estrés, lo que impacta de manera directa en la presión arterial, incrementa el nivel de tensión emocional y se convierte en un factor de riesgo para el desarrollo de infartos y otras enfermedades cardiacas.

Finalmente, el doctor Edgar Sosa del Ángel explicó que, aunque el amor se origina en el cerebro, es en el corazón donde se reflejan sus principales manifestaciones físicas, como el aumento del ritmo cardiaco y de la presión arterial a causa de la adrenalina, generando las sensaciones corporales típicas del enamoramiento.

Añadió que, aunque los sentimientos no pueden medirse de manera clínica, son estos los que influyen de forma determinante en la conducta y en la manera en que las personas experimentan y entienden el amor.

