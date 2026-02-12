Podcast
Nuevo León

Mijes destaca modelo '4T Norteña' para inversión en Escobedo

El alcalde señaló que, gracias a estas estrategias, Escobedo ha fortalecido sus finanzas públicas y mantiene un flujo constante de inversión

El alcalde Andrés Mijes presentó en la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE) 2026 el modelo 4T Norteña, estrategia implementada en Escobedo para impulsar el desarrollo empresarial, atraer inversiones y fortalecer la economía local mediante innovación tecnológica y simplificación administrativa.

Este planteamiento posiciona al municipio dentro del diálogo nacional sobre crecimiento económico y abre la discusión sobre nuevas rutas para fortalecer a empresas y emprendedores en el país.

Promueven innovación para atraer inversión empresarial

Durante el encuentro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, Mijes explicó que la implementación de nuevas tecnologías y la eliminación de trámites burocráticos han permitido que empresas internacionales y emprendimientos locales crezcan y consoliden operaciones en Escobedo.

La inauguración del evento estuvo encabezada por Juan José Sierra, Presidente Nacional de Coparmex; Pedro Estrella, Vicepresidente del organismo; y José Medina Mora, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, además de autoridades municipales y representantes del sector privado. Andrés Mijes participó como uno de los invitados especiales del encuentro.

¿Cómo funciona el Distrito Industrial y de Logística en Escobedo?

Durante su participación, el edil recorrió junto a directivos empresariales el módulo del Distrito Industrial y de Logística, donde explicó que la digitalización de procesos y la implementación de programas como el Permiso a la Confianza y el sistema en línea de trámites de Desarrollo Urbano han fortalecido la competitividad del municipio.

“Todas las empresas se están instalando en Escobedo porque tenemos políticas públicas innovadoras con trámites muy sencillos y la certeza de un Distrito Industrial y de Logística que tiene bien clasificado los usos de suelos, blindados así, eso nos ha dado ese boom”.

El funcionario destacó que estas acciones generan condiciones para brindar certeza jurídica a inversionistas y facilitar la instalación de nuevas compañías.

Impulsan finanzas municipales y generación de empleos

El alcalde señaló que, gracias a estas estrategias, Escobedo ha fortalecido sus finanzas públicas, mantiene un flujo constante de inversión y promueve beneficios directos para la población mediante proyectos que impactan el desarrollo económico y social.

Indicó además que diversas empresas internacionales han elegido el municipio para ampliar operaciones, lo que favorece la generación de empleo y el crecimiento industrial.

Relacionan modelo económico con bienestar social

Mijes subrayó que, en Escobedo, la política económica coincide con la visión nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, priorizando el desarrollo económico como base del bienestar social mediante el denominado Capitalismo Social Norteño.

La Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento 2026 busca fortalecer el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en México, promoviendo modelos que vinculen inversión, innovación y desarrollo regional.

Con resultados presentados como medibles y una estrategia enfocada en facilitar procesos administrativos, autoridades municipales señalaron que la 4T Norteña se consolida como un esquema orientado a impulsar la inversión y promover beneficios económicos para las familias de la región.


