Miguel Ángel Camacho gana bronce en Mundial de Para Natación

El para nadador mexicano Miguel Ángel Camacho, consiguió la medalla de bronce en su debut en el Mundial de Para Natación Singapur 2025

  • 22
  • Septiembre
    2025

El para nadador mexicano Miguel Ángel Camacho, originario de León, Guanajuato, consiguió la medalla de bronce en su debut en el Mundial de Para Natación Singapur 2025.

Camacho brilló en la final de 100 metros libre S4, donde registró un tiempo de 1:23.39 minutos, resultado que lo llevó directo al podio en su primera experiencia mundialista.

“Todo el esfuerzo que se realizó para esta competencia dieron frutos y me siento muy contento”, expresó el nadador tras recibir la presea, mostrando su satisfacción por el logro alcanzado.

Con esta actuación, México suma dos medallas en el certamen, luego de que Arnulfo Castorena obtuviera el oro en la final de 50 metros pecho SB2, con un registro de 57.41 segundos durante la primera jornada.

El resultado de Camacho reafirma el potencial de la delegación mexicana en la para natación, y el atleta buscará seguir mejorando sus tiempos y aspirar a nuevas medallas en las siguientes pruebas del torneo.


Comentarios

