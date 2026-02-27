Podcast
Deportes

Se suman nuevas figuras para partido de leyendas México-Brasil

Kaká, Adriano, Borgetti y Layún se integran al partido de leyendas entre México y Brasil el 19 de abril en el Estadio Azteca

  • 27
  • Febrero
    2026

El choque de leyendas entre México y Brasil sigue tomando forma y promete un lleno en el Estadio Azteca el próximo 19 de abril.

La empresa organizadora confirmó que Kaká, Adriano, Jared Borgetti y Miguel Layún se sumarán al esperado encuentro de exhibición.

El evento reunirá a figuras que marcaron época tanto en la Liga MX como en el futbol europeo, en un duelo que apelará a la nostalgia y al talento.

Para más información: Confirman juego de leyendas México vs. Brasil previo al Mundial

Brasil suma más estrellas

Kaká y Adriano, referentes del futbol brasileño que brillaron en clubes históricos como el AC Milan y el Inter de Milán, encabezarán a un equipo sudamericano que ya contaba con nombres de peso.

Antes se había confirmado la presencia de Ronaldinho, Marcelo y Edmílson, lo que perfila a un combinado lleno de calidad y espectáculo.

México presume referentes históricos

Por el lado tricolor, Borgetti y Layún se integran a una plantilla que contará con futbolistas que dejaron huella en Europa y en la selección nacional.

Destacan Rafael Márquez, Andrés Guardado y Pavel Pardo, quienes volverán a vestir la camiseta mexicana en un escenario emblemático.

Boletos ya a la venta

El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula. Las entradas ya están disponibles a través de la boletera oficial del evento.

Los precios arrancan en $600 pesos y pueden alcanzar los $7 mil 500 pesos en las zonas con mejor ubicación.


Comentarios

