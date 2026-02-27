Se suman nuevas figuras para partido de leyendas México-Brasil
El choque de leyendas entre México y Brasil sigue tomando forma y promete un lleno en el Estadio Azteca el próximo 19 de abril.
La empresa organizadora confirmó que Kaká, Adriano, Jared Borgetti y Miguel Layún se sumarán al esperado encuentro de exhibición.
El evento reunirá a figuras que marcaron época tanto en la Liga MX como en el futbol europeo, en un duelo que apelará a la nostalgia y al talento.
Brasil suma más estrellas
Kaká y Adriano, referentes del futbol brasileño que brillaron en clubes históricos como el AC Milan y el Inter de Milán, encabezarán a un equipo sudamericano que ya contaba con nombres de peso.
Antes se había confirmado la presencia de Ronaldinho, Marcelo y Edmílson, lo que perfila a un combinado lleno de calidad y espectáculo.
México presume referentes históricos
Por el lado tricolor, Borgetti y Layún se integran a una plantilla que contará con futbolistas que dejaron huella en Europa y en la selección nacional.
Destacan Rafael Márquez, Andrés Guardado y Pavel Pardo, quienes volverán a vestir la camiseta mexicana en un escenario emblemático.
Boletos ya a la venta
El partido se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula. Las entradas ya están disponibles a través de la boletera oficial del evento.
Los precios arrancan en $600 pesos y pueden alcanzar los $7 mil 500 pesos en las zonas con mejor ubicación.
