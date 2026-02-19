Podcast
Deportes

Es Sergio Canales el jugador de Rayados con más goles

El mediocampista español es el futbolista de la actual plantilla de Rayados que ha marcado más dianas, al considerar partidos oficiales, con un total de 45

  • 19
  • Febrero
    2026

Tal parece que el futbolista español de Rayados, Sergio Canales, quiere realizar una “faena” en el Club de Futbol Monterrey… y, por lo pronto, ya es el jugador de la actual plantilla que más goles ha anotado con la institución albiazul en partidos oficiales, con un total de 45.

El famoso “Mago” anotó de cabeza el sábado pasado en el “Gigante de acero” y le dio el triunfo a La Pandilla por 1-0 ante el León en la Jornada 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Con esta diana, el playera “10” confirmó ser el máximo romperredes de los blanquiazules, al considerar los tantos marcados en competencias oficiales, como Liga MX (fase regular y Liguilla), Mundial de Clubes, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

El elemento ibérico debutó con la oncena del Cerro de La Silla el martes 8 de agosto de 2023, en el duelo en el cual Rayados eliminó a Tigres en octavos de final de la Leagues Cup 2023 tras ganar 1-0… con gol de penalti de Sergio Canales al minuto 90’+7.   

Entérate

Ellos son los jugadores de la actual plantilla de Rayados con más goles anotados en duelos oficiales:

  1. Sergio Canales: 45 goles
  2. Lucas Ocampos: 7 goles
  3. Óliver Torres: 7 goles
  4. Jesús Manuel Corona: 7 goles
  5. Iker Fimbres: 6 goles
  6. Roberto de la Rosa: 5 goles

Sus dianas

Así desglosa Sergio Canales sus tantos con el Monterrey en encuentros oficiales:

  • Liga MX Fase Regular: 35 goles
  • Liga MX Liguilla: 5 goles
  • Leagues Cup: 4 goles
  • Concachampions: 1 gol
  • Mundial de Clubes: 0 goles
  • TOTAL: 45 goles

El conteo se realiza del martes 8 de agosto de 2023 al momento, ya que es el tiempo en el que Sergio Canales ha jugado con Rayados.


