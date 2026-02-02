Podcast
cesar_araujo_tigres_mediocampista_1_39823e3d7b
Deportes

¡Mucha garra! Tigres hace oficial la llegada de César Araújo

Los de la 'U' hicieron oficial a través de sus redes la llegada del mediocampista uruguayo como refuerzo para su mediocampo de cara al Clausura 2026

  • 02
  • Febrero
    2026

Es oficial: el mediocampo de Tigres tendrá mucha garra… ¡charrúa!

Los de la "U" hicieron oficial este lunes la llegada del mediocampista uruguayo César Araujo como refuerzo para su mediocampo de cara al Clausura 2026.

A falta de su presentación oficial y de los exámenes médicos, el club felino anunció su llegada a través de sus redes sociales, confirmando una negociación que se venía trabajando y especulando desde hace varios días.

Araujo llega como agente libre procedente del Orlando City de la MLS, equipo en el que militó durante los últimos tres años, periodo en el que se consolidó como uno de los jugadores más regulares de la liga en su posición.

Además de su experiencia en el futbol estadounidense, el mediocampista de 24 años ya cuenta con recorrido en selección, lo que respalda su perfil internacional y añade un valor extra a su llegada al plantel regio, que busca reforzar zonas clave de cara a un semestre exigente tanto en Liga MX como en competencias internacionales.


