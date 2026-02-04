Podcast
Deportes

Alerta en Tigres: liga 9 juegos sin ganar de visita en ‘Conca’

La última vez que los felinos triunfaron fuera de casa en la Concachampions fue la ida de cuartos de 2023, al vencer por 1-0 al Motagua de Honduras

  • 04
  • Febrero
    2026

Es cierto, Tigres empató este martes 0-0 ante Forge FC en Tim Hortons Field, en Hamilton, Canadá, en el partido de ida de Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, bajo un clima gélido de -13 grados Celsius… pero lo que da más frío es el dato que proporciona el sitio @golesycifrasmx en la red social: X: ‘La U’ liga nueve partidos de visita sin ganar en la Concachampions.

La última vez Tigres ganó de visita en la famosa ‘Conca fue en el juego de ida de cuartos de final de la edición de 2023, al vencer por 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.

En esta racha negativa, los auriazules registran tres derrotas y seis empates, sin victorias, con solamente cuatro goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de goles negativa de -4.

Lo grave es que los de la UANL se han quedado en cero en cinco de estos duelos, tres de ellos de manera consecutiva (los tres más recientes).

El juego de vuelta entre los felinos y el conjunto canadiense será el martes de la próxima semana a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

Ficha

Fútbol
Copa de Campeones de la Concacaf 2026
Primera ronda
Juego de ida
Forge FC 0-0 Tigres
Tim Hortons, Field
Hamilton, Canadá

Juegos de este miércoles

Xelajú vs. Rayados
Estadio Mario Camposeco
Quetzaltenango, Guatemala
19:00 horas
Tiempo de Monterrey
Fox One

Entérate

Estos son los nueve juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026:

CONCACAF CHAMPIONS

Edición 2023: Vuelta semifinal León 3-1 Tigres, Estadio Nou Camp, en León, Guanajuato
Edición 2024: Ida Primera Ronda… Whitecaps 1-1 Tigres, BC Place, en Vancouver, Canadá
Edición 2024: Ida Octavos de Final… Orlando City 0-0 Tigres, Explora Stadium, en Orlando, Florida, Estados Unidos
Edición 2024: Ida Cuartos de Final… Columbus Crew 1-1 Tigres, Lower.com Field, en Columbus, Ohio, Estados Unidos
Edición 2025: Ida Primera Ronda... Real Estelí 1-0 Tigres, Estadio Independencia, en Estelí, Nicaragua
Edición 2025: Ida Octavos de Final… Cincinnati 1-1 Tigres, TQL Stadium, en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos
Edición 2025: Ida Cuartos de Final… Galaxy 0-0 Tigres, Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos
Edición 2025: Vuelta semifinal Cruz Azul 1-0 Tigres, Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México
Edición 2026: Ida Primera Ronda… Forge 0-0 Tigres, Tim Hortons Field, en Hamilton, Canadá

La última vez que Tigres ganó de visita en la Concachampions fue en el juego de ida de cuartos de final de la edición de 2023, al vencer 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.


