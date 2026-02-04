Alerta en Tigres: liga 9 juegos sin ganar de visita en ‘Conca’

Es cierto, Tigres empató este martes 0-0 ante Forge FC en Tim Hortons Field, en Hamilton, Canadá, en el partido de ida de Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, bajo un clima gélido de -13 grados Celsius… pero lo que da más frío es el dato que proporciona el sitio @golesycifrasmx en la red social: X: ‘La U’ liga nueve partidos de visita sin ganar en la Concachampions.

La última vez Tigres ganó de visita en la famosa ‘Conca fue en el juego de ida de cuartos de final de la edición de 2023, al vencer por 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.

En esta racha negativa, los auriazules registran tres derrotas y seis empates, sin victorias, con solamente cuatro goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de goles negativa de -4.

Lo grave es que los de la UANL se han quedado en cero en cinco de estos duelos, tres de ellos de manera consecutiva (los tres más recientes).

El juego de vuelta entre los felinos y el conjunto canadiense será el martes de la próxima semana a las 21:00 horas en el Estadio Universitario.

Ficha

Fútbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2026

Primera ronda

Juego de ida

Forge FC 0-0 Tigres

Tim Hortons, Field

Hamilton, Canadá

Juegos de este miércoles

Xelajú vs. Rayados

Estadio Mario Camposeco

Quetzaltenango, Guatemala

19:00 horas

Tiempo de Monterrey

Fox One

Entérate

Estos son los nueve juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026:

CONCACAF CHAMPIONS

Edición 2023: Vuelta semifinal León 3-1 Tigres, Estadio Nou Camp, en León, Guanajuato

Edición 2024: Ida Primera Ronda… Whitecaps 1-1 Tigres, BC Place, en Vancouver, Canadá

Edición 2024: Ida Octavos de Final… Orlando City 0-0 Tigres, Explora Stadium, en Orlando, Florida, Estados Unidos

Edición 2024: Ida Cuartos de Final… Columbus Crew 1-1 Tigres, Lower.com Field, en Columbus, Ohio, Estados Unidos

Edición 2025: Ida Primera Ronda... Real Estelí 1-0 Tigres, Estadio Independencia, en Estelí, Nicaragua

Edición 2025: Ida Octavos de Final… Cincinnati 1-1 Tigres, TQL Stadium, en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos

Edición 2025: Ida Cuartos de Final… Galaxy 0-0 Tigres, Dignity Health Sports Park, en Carson, California, Estados Unidos

Edición 2025: Vuelta semifinal Cruz Azul 1-0 Tigres, Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México

Edición 2026: Ida Primera Ronda… Forge 0-0 Tigres, Tim Hortons Field, en Hamilton, Canadá

