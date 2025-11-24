Cerrar X
Muere piloto tras chocar contra rampa en Brasil

El evento realiza más de 2,000 presentaciones sin antecedentes de accidentes fatales. Sus compañeros lo describieron como dedicado en el oficio

  • 24
  • Noviembre
    2025

El piloto Lurrique Ferrari, de 36 años, perdió la vida este lunes luego de estrellarse contra la rampa durante un evento realizado en la costa norte de Santa Catarina, Brasil.

Esto sucedió durante un evento de Hot Wheels Epic Show, el motociclista se encontraba recorriendo la pista a escala de la reconocida marca de carros cuando aparentemente, no tomó el suficiente impulso para lograr la acrobacia.

lurrique.avif

El resultado fue el golpe en el área cráneo, lo que provocó que terminara sobre el pavimento con un trauma severo. Rapidamente, cuerpos de atención se acercaron a revisar su estado de salud, por lo que vieron la necesidad de trasladarlo hacia un hospital cercano.

Por su parte, el parque informó que brindará apoyo integral a la familia del piloto, por lo que quedaron suspendidas de forma temporal todas las presentaciones, mientras se revisan las condiciones de seguridad de la atracción.

El Ministerio Público de Trabajo local sigue el caso, por lo que podría solicitar informes adicionales sobre los protocolos establecidos en el circuito.

 


Comentarios

