Mundial 2026 está a dos meses de su arranque

La edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA está cada vez más cerca; tan es así que mañana sábado solamente van a faltar dos meses para el silbatazo inicial.

Será el jueves 11 de junio, a las 13:00 horas, en el estadio más icónico de la Ciudad de México, que recientemente fue renovado y que antes se conocía como el Estadio Azteca, donde se realizará el partido inaugural entre el representativo nacional y el de Sudáfrica.

Un tema que llama la atención en esta nueva justa mundialista es el debut de cuatro selecciones: Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde.

Además, se dará el regreso de otros combinados que tenían varios años sin participar en la Copa del Mundo, como Haití y República Democrática del Congo, con 52 años cada una, así como Irak con 40 años, y Escocia, Noruega y Austria con 28 años cada una.

Turquía tenía 24 años sin estar en el Mundial, República Checa 20, Paraguay 16, y Argelia y Bosnia y Herzegovina con 12 años cada una.

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