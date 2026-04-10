Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_04_09_a_la_s_11_53_44_p_m_d5e12eb873
Deportes

Mundial 2026 está a dos meses de su arranque

La justa iniciará dentro de 60 días Ciudad de México con selecciones debutantes y el regreso de equipos que tenían años sin participar

  • 10
  • Abril
    2026

La edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA está cada vez más cerca; tan es así que mañana sábado solamente van a faltar dos meses para el silbatazo inicial.

Será el jueves 11 de junio, a las 13:00 horas, en el estadio más icónico de la Ciudad de México, que recientemente fue renovado y que antes se conocía como el Estadio Azteca, donde se realizará el partido inaugural entre el representativo nacional y el de Sudáfrica.

Un tema que llama la atención en esta nueva justa mundialista es el debut de cuatro selecciones: Curazao, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde.

Además, se dará el regreso de otros combinados que tenían varios años sin participar en la Copa del Mundo, como Haití y República Democrática del Congo, con 52 años cada una, así como Irak con 40 años, y Escocia, Noruega y Austria con 28 años cada una.

Turquía tenía 24 años sin estar en el Mundial, República Checa 20, Paraguay 16, y Argelia y Bosnia y Herzegovina con 12 años cada una.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

america_aterriza_avion_105ddec06c
Aterriza de emergencia avión del Club América en Miami
EH_UNA_FOTO_2026_04_07_T131631_466_3799f8362f
Amarra Samuel García inversiones de US$1,500 millones en Japón
t6hj6ty_0e3ded23e1
Samuel García presume monorriel de Tokio para Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

AP_26101211228380_2d880f1f82
Lakers dominan a Suns y aseguran ventaja de local en playoffs
H_Flod2z_WYA_Aj_Z3k_976e7906df
¡La sufrió! Auténticos Intermedia derrota 17-14 a Cheyennes
Policia_archivo_cd7b7386c1
Denuncian por agresión a aspirante a gobernador de California
publicidad

Más Vistas

INFO_7_DOS_FOTOS_26861fda6a
Fiscalía investiga fraude de Safe Travel; hay 138 afectados
necaxa_tigres_2c8d61102d
Liga MX cambia de fecha y hora partido entre Necaxa vs. Tigres
viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
publicidad
×