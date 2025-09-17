Cerrar X
Nahuel cuelga el 'cero' 200 veces pero Tigres no puede con Chivas

El 'Patón' salvó a Tigres de caer en el Akron atajando un penal y logró su juego 200 con los felinos dejando en cero al rival

  • 17
  • Septiembre
    2025

En el juego pendiente correspondiente a la Jornada 1 de la Apertura 2025, Tigres y Chivas se midieron en el Estadio Akron en un encuentro que fue retrasado por casi dos horas por las intensas lluvias que se presentaron en la zona del recinto.

Ya en el encuentro, en un césped resbaloso, Chivas y Tigres empataron en un juego que pudo ser del "Rebaño Sagrado", pero Nahuel Guzmán atajó un penal para salvar a Tigres y repartir puntos.

El primero en ofender la portería rival fue Tigres, quien dominó el esférico, pero fue incapaz de convertir esa posesión en ventaja y conforme avanzó el electrónico, Chivas supo cerrar filas y mantuvo a raya los embates felinos.

Después de eso, tuvimos que esperar hasta el minuto 34, cuando Diego Campillo, en el momento exacto, estiró la pierna derecha para puntear la pelota y evitar que Sebastián Córdova sacara el disparo.

Arrancando el segundo tiempo, los papeles cambiaron, pues fue Chivas quien tuvo más oportunidades de ponerse arriba en el marcador gracias a que Armando "La Hormiga" González le ganara la espalda a la defensa felina, pero no pudo pasar a Nahuel en el uno contra uno.

Casi 20 minutos de iniciado el segundo tiempo, Nahuel volvió a ponerse la capa de héroe, pues al minuto 63 evitó que su arco cayera después del penal cobrado por Efraín Álvarez.

Con esta atajada, Nahuel Guzmán llegó a las 200 vallas invictas y además rescató un punto para los dirigidos por Guido Pizarro.

Entérate

Estos son datos estadísticos de Nahuel ‘El Patón’ Guzmán, portero argentino, con Tigres: 

Partidos con Tigres: 514
Dejando en cero al rival: 200
En Liga MX: 162
En Fase Regular: 132 
De visita: 88
De visita en Liga MX: 77
Ante Chivas: 12
En el Torneo Apertura 2025: 5
Penal atajados: 23
A Chivas: 1

Vuelve a atajar un penalti después de dos años.

Sin juegos pendientes

Así marcha la Tabla General, tras ocho jornadas de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

EQUIPOS        DIF    PTS
1.- Rayados    +9       21
2.- Cruz Azul   +8     20
3.- América     +8     17
4.- Toluca        +8     16
5.- Tigres        +8     15
6.- Xolos         +4     13
7.- Pachuca     +3     13
8.- Pumas        +2     12
9.- Juárez           0     12
10.- León          -1     11 
11.- Chivas        -2      8
12.- Santos      - 2      7
13.- San Luis     -3      7
14.- Maztlán     -5      6
15.- Atlas          -7      6
16.- Necaxa      -7      6
17.- Querétaro -9      4
18.- Puebla    -14       4

DIF diferencia de goles; PTS puntos.


