Nahuel cuelga el 'cero' 200 veces pero Tigres no puede con Chivas

En el juego pendiente correspondiente a la Jornada 1 de la Apertura 2025, Tigres y Chivas se midieron en el Estadio Akron en un encuentro que fue retrasado por casi dos horas por las intensas lluvias que se presentaron en la zona del recinto.

Ya en el encuentro, en un césped resbaloso, Chivas y Tigres empataron en un juego que pudo ser del "Rebaño Sagrado", pero Nahuel Guzmán atajó un penal para salvar a Tigres y repartir puntos.

💛1️⃣ La noche de Nahuel, la noche de los 200 partidos imbatible. pic.twitter.com/Khq9gg1g6B — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 18, 2025

El primero en ofender la portería rival fue Tigres, quien dominó el esférico, pero fue incapaz de convertir esa posesión en ventaja y conforme avanzó el electrónico, Chivas supo cerrar filas y mantuvo a raya los embates felinos.

Después de eso, tuvimos que esperar hasta el minuto 34, cuando Diego Campillo, en el momento exacto, estiró la pierna derecha para puntear la pelota y evitar que Sebastián Córdova sacara el disparo.

Arrancando el segundo tiempo, los papeles cambiaron, pues fue Chivas quien tuvo más oportunidades de ponerse arriba en el marcador gracias a que Armando "La Hormiga" González le ganara la espalda a la defensa felina, pero no pudo pasar a Nahuel en el uno contra uno.

Casi 20 minutos de iniciado el segundo tiempo, Nahuel volvió a ponerse la capa de héroe, pues al minuto 63 evitó que su arco cayera después del penal cobrado por Efraín Álvarez.

Con esta atajada, Nahuel Guzmán llegó a las 200 vallas invictas y además rescató un punto para los dirigidos por Guido Pizarro.

Nahuel Guzmán le ataja el penal a Efrain Alvarez 😮‍💨pic.twitter.com/SK7ztgtXcj — Hugol ^^ (@Hugol343) September 18, 2025

Entérate

Estos son datos estadísticos de Nahuel ‘El Patón’ Guzmán, portero argentino, con Tigres:

Partidos con Tigres: 514

Dejando en cero al rival: 200

En Liga MX: 162

En Fase Regular: 132

De visita: 88

De visita en Liga MX: 77

Ante Chivas: 12

En el Torneo Apertura 2025: 5

Penal atajados: 23

A Chivas: 1

Vuelve a atajar un penalti después de dos años.

Sin juegos pendientes

Así marcha la Tabla General, tras ocho jornadas de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

EQUIPOS DIF PTS

1.- Rayados +9 21

2.- Cruz Azul +8 20

3.- América +8 17

4.- Toluca +8 16

5.- Tigres +8 15

6.- Xolos +4 13

7.- Pachuca +3 13

8.- Pumas +2 12

9.- Juárez 0 12

10.- León -1 11

11.- Chivas -2 8

12.- Santos - 2 7

13.- San Luis -3 7

14.- Maztlán -5 6

15.- Atlas -7 6

16.- Necaxa -7 6

17.- Querétaro -9 4

18.- Puebla -14 4

DIF diferencia de goles; PTS puntos.