¡‘Rayos’, qué gran racha de Rayados ante el Necaxa!

Luego de arrancar la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con derrota en casa ante Toluca por 1-0 en la Jornada 1, Rayados se alista para su segundo compromiso.

Y este será este martes a las 19:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes, escenario en el cual el Monterrey visita al Necaxa en la Fecha 2, en duelo de mitad de semana, que corresponde a la primera jornada doble del actual campeonato mexicano.

Los Rayos, actuales líderes del certamen, vienen de vencer 3-1 a Santos Laguna en Torreón, Coahuila.

Sin embargo, los hidrocálidos son ‘clientes’ de La Pandilla, que liga ocho victorias ante los necaxistas, en duelos del campeonato mexicano: cuatro de local y la misma cantidad de visitante.

No conforme con eso, los regiomontanos apenas tienen una derrota ante los de rojo y blanco en sus últimas 14 batallas en la Primera División.

“Mi objetivo es claro: quedar campeón, y eso va de la mano con la institución. El plantel refleja las ganas de ser campeón y tarde o temprano va a llegar”, comentó el defensa rayado, Alonso Aceves, quien fue presentado oficialmente ayer como jugador del Monterrey, pero que ya vio acción en la Jornada 1 ante el bicampeón Diablos Rojos, en el actual certamen.

“Me trajeron para ayudar desde lo que sé: en el mano a mano y romper líneas. Una vez que llegue el momento, intentaré demostrar y ayudar al equipo”, adelantó el atacante argentino Luca Orellana, quien explicó ayer ante los medios de comunicación su estilo de juego y lo que puede hacer dentro del campo.

Ficha

Fútbol - Liga MX

Torneo Clausura 2026

Fase regular - Fecha 2

Necaxa vs. Rayados

Estadio Victoria

Aguascalientes

19:00 horas

Azteca 7

La racha

Estos son los ocho triunfos seguidos del Monterrey ante el Necaxa:

Torneo Clausura 2022, Jornada 2: Necaxa 0-4 Rayados - Victoria

Torneo Apertura 2022, Jornada 8: Necaxa 1-2 Rayados - Victoria.

Torneo Clausura 2023, Jornada 8: Rayados 2-1 Necaxa, Gigante de acero

Torneo Apertura 2023, Jornada 15: Rayados 3-0 Necaxa, Gigante de acero

Torneo Clausura 2024, Jornada 17: Necaxa 2-5 Rayados - Victoria

Torneo Apertura 2024, Jornada 3: Necaxa 0-1 Rayados - Victoria

Torneo Clausura 2025, Jornada 5: Rayados 1-0 Necaxa, Gigante de acero

Torneo Apertura 2025, Jornada 6: Rayados 3-0 Necaxa, Gigante de acero

