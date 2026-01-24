Celebra Sheinbaum expansión de programas Bienestar en Reynosa

En el marco de su visita a Reynosa, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que durante su administración se amplió la cobertura de los Programas para el Bienestar.

Principalmente, la mandataria resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar, la cual está disponible universalmente para las mujeres desde los 60 a 64 años, pues al cumplir los 65, automáticamente se les vincula a la Pensión para el Adulto Mayor.

Sheinbaum Pardo mencionó que durante este año se destinarán más de un millón de millones de pesos para todos los programas de la Secretaría del Bienestar; una inversión sin precedentes para beneficio de la población.

La educación con Bienestar

Y como la educación es una parte fundamental para la creación de un mejor futuro, la ciudadana presidenta resaltó que a partir de febrero de este año comenzará el pago de la Beca Rita Cetina, la cual consiste en dar apoyo a menores en educación primaria para la compra de útiles escolares.

Durante las últimas semanas se estuvo acelerando el proceso de credencialización, para que las familias puedan contar con este nuevo apoyo a la economía del hogar.

Salud como prioridad

Finalmente, la jefa del Ejecutivo Federal comentó que próximamente se implementará el programa Salud Casa por Casa, mediante la cual se llevarán servicios básicos de salud directamente a domicilio, facilitando que personas con complicaciones motrices puedan recibir atención de primera necesidad.

