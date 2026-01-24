Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sheinbaum_camionetas_scjn_3f7a8a3b0f
Tamaulipas

Celebra Sheinbaum expansión de programas Bienestar en Reynosa

Principalmente, la mandataria resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar, la cual está disponible universalmente para las mujeres desde 60 años

  • 24
  • Enero
    2026

En el marco de su visita a Reynosa, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que durante su administración se amplió la cobertura de los Programas para el Bienestar.

Principalmente, la mandataria resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar, la cual está disponible universalmente para las mujeres desde los 60 a 64 años, pues al cumplir los 65, automáticamente se les vincula a la Pensión para el Adulto Mayor.

Sheinbaum Pardo mencionó que durante este año se destinarán más de un millón de millones de pesos para todos los programas de la Secretaría del Bienestar; una inversión sin precedentes para beneficio de la población.

La educación con Bienestar

Y como la educación es una parte fundamental para la creación de un mejor futuro, la ciudadana presidenta resaltó que a partir de febrero de este año comenzará el pago de la Beca Rita Cetina, la cual consiste en dar apoyo a menores en educación primaria para la compra de útiles escolares.

Durante las últimas semanas se estuvo acelerando el proceso de credencialización, para que las familias puedan contar con este nuevo apoyo a la economía del hogar.

Salud como prioridad

Finalmente, la jefa del Ejecutivo Federal comentó que próximamente se implementará el programa Salud Casa por Casa, mediante la cual se llevarán servicios básicos de salud directamente a domicilio, facilitando que personas con complicaciones motrices puedan recibir atención de primera necesidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sheinbaum_5ab4246ade
México siempre será libre, independiente y soberano: Sheinbaum
Whats_App_Image_2026_01_24_at_2_11_18_PM_26d0b7d02a
Confirma Sheinbaum inauguración de hospital del ISSSTE en abril
EH_UNA_FOTO_2026_01_24_T141157_810_0745c929f4
Suspenderán clases en Tamaulipas por frente frío extremo
publicidad

Últimas Noticias

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
tigres_femenil_2026_vs_atlas_ebaa97c4e8
Tigres Femenil se mantiene como líder tras vencer al Atlas
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×