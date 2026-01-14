Podcast
Deportes

NFL impulsa el flag football rumbo a Los Ángeles 2028

La NFL aprovechará la semana del Supertazón 2026 para promover el flag football con duelos entre estrellas y un México vs Estados Unidos

  14
  Enero
    2026

La NFL intensifica su apuesta por el tochito bandera (flag football) como parte de su estrategia para consolidar el deporte de cara a su debut olímpico en Los Ángeles 2028.

La disciplina tendrá un papel protagónico durante la semana del Supertazón LX, que se celebrará en febrero de 2026 en San Francisco.

Flag football toma protagonismo en la semana del Supertazón

De acuerdo con reportes de La Jornada y NFL.com, la semana del evento más importante de la NFL incluirá dos partidos de flag football en el Moscone Center, con el objetivo de aprovechar la atención mediática global.

rss-efe31077e00d198fe1691b5d30685364498658a5c90w-800x533.jpg

El 3 de febrero, como parte de las actividades del Pro Bowl Games, se disputará un partido de flag football entre figuras de la NFL de la AFC y la NFC.

El encuentro será transmitido por ESPN y plataformas digitales, tras ser reubicado en la semana del Super Bowl para maximizar su exposición.

México vs Estados Unidos, previa olímpica

Dos días después, el 5 de febrero, se celebrará un partido de exhibición entre las selecciones nacionales de Estados Unidos y México, presentado por Toyota.

Aunque está catalogado como amistoso, ambos equipos lo asumirán con intensidad competitiva, luego de que la final continental entre ambas naciones fuera cancelada por mal clima en septiembre pasado.

15512561229_a5a86d8587_c.jpg

“Este enfrentamiento era necesario. Nuestros chicos lo quieren, y estoy seguro de que el equipo de México también”, afirmó el mariscal de campo estadounidense Darrell Housh Doucette III, quien aseguró que el duelo se preparará como un partido oficial.

Camino definido hacia los Juegos Olímpicos

Con la mira puesta en Los Ángeles 2028, USA Football será el organismo encargado de seleccionar y entrenar a los equipos masculinos y femeninos que representarán a Estados Unidos. No se descarta que las plantillas incluyan una combinación de jugadores especializados y figuras actuales o retiradas de la NFL.

“La posibilidad de que jugadores de la NFL se integren al camino olímpico es emocionante para todos”, señaló Scott Hallenbeck, CEO de USA Football.

Desde el lado tricolor, el entusiasmo es compartido.

“Esta oportunidad es increíble. Jugar una final es algo con lo que siempre hemos soñado”, expresó Ramón Alonso Gaxiola, capitán de la selección mexicana, al destacar la relevancia del duelo rumbo al escenario olímpico.


