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Deportes

Renovación… ¡Y Tigres de la UANL es campeón en basquetbol!

El equipo felino, dirigido por Jonathan Banda, se corona en los Campeonatos Nacionales Universitarios, luego de vencer a los Borregos del Tec en la final

  • 19
  • Mayo
    2026

En apenas un año, los Tigres de la UANL han experimentado una renovación que los ha llevado de las tinieblas hasta la élite del basquetbol universitario.

Sumidos en una crisis de resultados, José Alberto Pérez, director de Deportes, decidió dar un golpe de timón y apostarle al coach Jonathan Banda.

“Jony” dirigía FIME y había hecho de los Osos una dinastía en la Liga Intrauniversitaria, pero el reto con la UANL parecía mayúsculo.

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A un año, los Tigres acaban de coronarse campeones de los Campeonatos Nacionales Universitarios, luego de vencer a los Borregos del Tec en la Final.

Pero… ¿Cuál ha sido la clave?

“Cuando llegamos encontramos un equipo roto, que venía de no ganar ningún partido en la Universiada Nacional del 2024, pero se empezó a trabajar los valores y compromiso de equipo”, recuerda el joven estratega.

“Se reestructuró todo el entrenamiento y la preparación física. Y, sobre todo, hacerles sentir que somos muy capaces y darles esa responsabilidad de portar los colores y nunca dejar de luchar en la duela”, añadió.

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Apostar a un coach hecho en la UANL fue una decisión acertada.

Los Tigres han ido escalando peldaños en un deporte dominado por las instituciones privadas.

La UANL clasificó por primera vez al torneo de “Los 8 Grandes”, donde eran solo ellos contra siete escuelas privadas, la mayoría del Sistema Tec.

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Apenas el fin de semana pasado, con marcador de 80-75 derrotaron a los Borregos en un duelo que se vivió con gran intensidad en el Gimnasio Luis Eugenio Todd.

“Soy una persona a la que le gusta el éxito; sé que se tiene que trabajar para ello, esa es mi filosofía de vida”, dice el coach oriundo de Monclova, Coahuila.


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