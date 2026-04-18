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NFL no investigará a Vrabel por caso con periodista

La NFL confirmó que no abrirá una investigación contra el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, luego de la polémica con la periodista

  • 18
  • Abril
    2026

La NFL confirmó que no abrirá una investigación contra el entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, luego de la polémica generada por la difusión de imágenes junto a la periodista Dianna Russini.

El portavoz de la liga, Brian McCarthy, confirmó que no se iniciará ningún proceso, pese a que el caso provocó la renuncia de Russini y una investigación interna en el medio donde trabajaba.

Las imágenes, publicadas por New York Post, muestran a Vrabel y Russini en un complejo turístico en Sedona, Arizona, antes de las reuniones anuales de la NFL celebradas en Phoenix a finales de marzo.

El caso generó cuestionamientos sobre el comportamiento del entrenador, en el marco de la política de conducta personal de la liga, que exige evitar acciones que afecten la integridad pública de la NFL.

Hasta el momento, los Patriots no han confirmado si llevarán a cabo una revisión interna sobre el comportamiento de su entrenador.

Vrabel, quien ganó tres títulos de Super Bowl como jugador con Nueva Inglaterra, se prepara para su segunda temporada al frente del equipo, tras una campaña anterior de 14-3.

Trayectoria y contexto

El entrenador fue nombrado Coach del Año por la agencia Associated Press, reconocimiento que ya había obtenido previamente durante su etapa con Tennessee.

Por su parte, Russini, quien se unió a The Athletic en 2023 tras una larga trayectoria en ESPN, defendió su trabajo profesional en su carta de renuncia.

“He cubierto la NFL con profesionalismo y respaldo cada historia que he publicado”, afirmó.

Tanto Vrabel como Russini minimizaron el contenido de las imágenes tras su difusión, mientras el caso continúa generando atención mediática pese a la decisión de la liga de no intervenir.

La polémica pone nuevamente el foco en los estándares de conducta dentro de la NFL y en la relación entre figuras deportivas y medios de comunicación.


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