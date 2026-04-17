Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mauricio_farah_2_487ba3a07d
Nuevo León

Mauricio Farah destaca seguridad en San Pedro

Resaltó que el año pasado San Pedro no tuvo ningún homicidio, algo, que, según sus palabras, no se había visto en los últimos 10 años

  • 17
  • Abril
    2026

El alcalde de San Pedro, Maurio Farah, presentó las estadísticas en cuanto a homicidios se refiere en el municipio, esto después de los hechos registrados el pasado lunes, cuando un hombre fue asesinado a balazos.

El edil señaló que San Pedro es y sigue siendo el municipio más seguro no solo de Nuevo León, sino de México.

“En el 2018 hubo 12 homicidios en San Pedro, en el 2019 hubo nueve homicidios; en el 2020 ocho; en 2021 13 homicidios; en el 2022 en plena pandemia hubo dos homicidios, en el 2023 hubo 17 y en 2024 ocho homicidios.

Además, resaltó que el año pasado San Pedro no tuvo ningún homicidio, algo, que, según sus palabras, no se había visto en los últimos 10 años.

“Entiendo que, con los números, prácticamente en ceros, pues un caso de estos, de esta naturaleza, pues bueno genera muchísimo ruido, ahora bien, esto no minimiza para nada lo ocurrido”.

El alcalde sampetrino dijo que desde el primer momento instruyó a la contraloría que iniciara una investigación sobre el actuar del elemento de seguridad, debido a que no encendió la cámara corporal, algo que está obligado a hacer.

Recordemos, que fue el pasado lunes cuando un joven de 26 años fue asesinado en la zona de Arboleda del municipio de San Pedro.

Con información de Jorge Mascorro......


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
circulos_mc_a8468f4058
Movimiento Ciudadano activa más de 1,500 Círculos Ciudadanos
capturan_a_cuatro_medio_millon_1377c48060
Fuerza Civil captura a tres con casi $500,000 en Linares
publicidad

Últimas Noticias

crear_conciencia_uso_desmedido_ia_f92439b3ba
Crear conciencia sobre el uso desmedido de la IA y sus estragos
7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×