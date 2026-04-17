Fiscalía de CDMX reconoce retraso en caso de joven hallada muerta

La titular de la Fiscalía capitalina, Bertha Alcalde Luján, admitió que hubo un retraso en las diligencias para acudir al inmueble donde fue encontrada sin vida Edith Guadalupe Valdés, de 21 años, pese a que su desaparición ya había sido reportada y se contaba con la ubicación del lugar.

De acuerdo con la fiscal, la denuncia se presentó durante la madrugada del 16 de abril; sin embargo, las autoridades no acudieron al edificio sino hasta la tarde de ese mismo día, un lapso que ahora es investigado.

“Había ya un domicilio ubicado y no fue hasta la tarde cuando se acudió”, reconoció la funcionaria.

La joven fue localizada en el sótano del inmueble, oculta bajo un montículo de arena. Las primeras indagatorias apuntan a que murió a causa de golpes y no existen registros de que haya salido del edificio tras ingresar.

Protestas y acusaciones de la familia

Familiares de la víctima se manifestaron tras el hallazgo y acusaron a autoridades de negligencia, así como de solicitar dinero para agilizar la búsqueda y negar acceso a cámaras de vigilancia.

Ante estas denuncias, la fiscal señaló que se trata de hechos “graves e inaceptables”, por lo que se dio intervención a áreas de asuntos internos y se separó al personal presuntamente involucrado mientras avanzan las investigaciones.

El caso se investiga como feminicidio, y las autoridades indicaron que ya existe una línea de investigación con un posible responsable.

Además, no se descarta que el crimen esté vinculado a redes de trata de personas, ya que la joven acudió al lugar tras una supuesta oferta de trabajo el mismo día de su desaparición.

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