NFL suspende a Isaac Alarcón seis juegos por uso de sustancias

La NFL anunció este miércoles la suspensión del regio Isaac Alarcón durante seis juegos sin paga para la temporada 2025.

El liniero ofensivo de los San Francisco 49ers violó la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la liga.

Pese al castigo, el jugador seguirá siendo elegible para todos los entrenamientos y partidos de pretemporada de los 49ers.

