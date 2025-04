No existe rivalidad entre Argentina y México: Messi

El astro Lionel Messi redobló la apuesta en la disputa que mantiene en el último tiempo con los fanáticos de México.

“Ellos se pusieron en una posición de tener una rivalidad con nosotros que no existe realmente", comentó el capitán de Argentina en una entrevista con el programa Simplemente Fútbol que se emite por YouTube. "No existe una comparación entre Argentina y México, y no sé de dónde nació eso”.

Los cruces entre a Albiceleste y el Tri ya se ha vuelto un clásico de los Mundiales. El último fue en la primera ronda del Qatar 2022, con triunfo 2-0 para los dirigidos por Lionel Scaloni. Fue a partir de ese duelo que el astro argentino, quien despierta admiración en la mayoría de las hinchadas rivales, se convirtió en blanco de enojo de los mexicanos.

“No sé qué pasó con los mexicanos, de cuándo arrancó esa rivalidad, esa bronca”, dijo Messi. "Yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca le falté el respeto a nadie”.

El astro rosarino le anotó cuatro goles a México, el último de ellos en el cruce en Qatar 2022. Nunca perdió un partido oficial contra los mexicanos.

Messi contó en la entrevista que ese fue el gol que más celebró en Qatar. "No por la gente ni mucho menos. Fue un desahogo muy grande y nos daba la tranquilidad de volver a ser lo que éramos y depender de nosotros”, señaló, en referencia a que ese triunfo encaminó la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Pero fuera del campo de juego, Messi se vio involucrado en un extraño episodio en el último Mundial con la camiseta que intercambió con Andrés Guardado. El multi campeón mexicano de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez, consideró una ofensa para su país que Messi dejara la casaca en el piso del vestuario.

Si bien el incidente luego se aclaró y el boxeador pidió disculpas por malinterpretar el accionar de Messi, el jugador argentino fue hostigado por hinchas mexicanos durante un amistoso de su equipo Inter Miami ante América de México a principio de este año en Las Vegas. El capitán del Inter anotó un gol y lo celebró de cara a la parcialidad de la Águilas levantando tres dedos, en referencia los títulos mundiales de Argentina.

