verificacion_de_bosques_importados_2c4b7f3355
Profepa Finaliza operativo de importación de árboles de Navidad

Mediante este operativo se detectó la existencia de una plaga en un embarque de 785 árboles, por lo que fue rechazado para no afectar a los bosques nacionales.

  • 24
  • Diciembre
    2025

Con la finalidad de prevenir la aparición de plagas forestales y al mismo tiempo proteger los ecosistemas del país, la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio por concluido el operativo "Verificando tu árbol protegemos nuestros bosques", por el cual se revisaron 467,689 árboles de Navidad provenientes del territorio Estadounidense durante la temporada 2025.

Mediante este operativo se detectó la existencia de una plaga en un embarque de 785 árboles, por lo que fue rechazado para no afectar de esta manera a los bosques nacionales.

La Profepa informó que este mismo operativo dio inicio el 4 de noviembre y se finalizó el 5 de diciembre teniendo una duración de un mes aproximadamente; sin embargo, por solicitud de los importadores este operativo aumentó los días de la fecha de terminación hasta la fecha, dando la opción de continuar con este chequeo de revisión de árboles en su totalidad.

Este operativo anual tiene como meta principal asegurar que los árboles de Navidad que son importados cumplan con la normativa ambiental y fitosanitaria en materia forestal para reducir la entrada y desplazamiento de plagas que representan un riesgo en los ecosistemas forestales de México. 

La Profepa reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales de México y seguirá realizando acciones de revisión y vigilancia para aumentar el área de sanidad en los bosques mexicanos.


