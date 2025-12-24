Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_1737_f01f9fe235
Nuevo León

Invitan Samuel García y Mariana Rodríguez a la Macro Navidad

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar espacios públicos de calidad para celebrar las fiestas de amor y paz

  • 24
  • Diciembre
    2025

En vísperas de las celebraciones de Nochebuena, el Gobierno del Estado de Nuevo León extendió una invitación formal a ciudadanos y turistas para disfrutar de la Macro Navidad 2025, instalada en la Explanada de los Héroes.

El Gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacaron que este evento busca fortalecer el núcleo social a través de una convivencia sana y un ambiente festivo totalmente familiar.

IMG_1748.JPG

Atracciones gratuitas para todos

Desde su consolidación en 2022 como uno de los eventos más emblemáticos de la entidad, la Macro Navidad ofrece este año acceso gratuito a una amplia variedad de atracciones temáticas. Entre los puntos más destacados para los visitantes se encuentran:

Rueda de la fortuna, carrusel, la Villa de Santa Claus, recorrido por la estación del tren y el vistoso Túnel de Caramelos; además, habrá una nueva edición del Mercado Nuevo León, para promover la venta de productos regionales.

IMG_1733.JPG

Horarios y fechas de operación

La feria, que inició el pasado 7 de diciembre, permanecerá abierta hasta el 7 de enero de 2026. Para quienes planean asistir durante este cierre de año, los horarios son los siguientes:

Lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, viernes a domingo de 16:00 a 22:00 horas, mientras que para el 24 y 31 de diciembre habrá horario especial de 10:00 a 14:00 horas.

IMG_1735.JPG

Con esta iniciativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de brindar espacios públicos de calidad para celebrar las fiestas de amor y paz que caracterizan la temporada decembrina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

entrega_juguetes_topo2_14476623bb
Lleva Monterrey juguetes a niñas y niños del Cerro del Topo Chico
miguel_flores_mensaje_navidad_f9909d9abb
Son momentos para compartir y reflexionar: Miguel Flores
cena_navidad_santiago1_e2fd5a56ff
Entrega Santiago cenas navideñas en más de 600 hogares
publicidad

Últimas Noticias

chiquimarco_prision_preventiva_db3df64404
Ordenan prisión preventiva a 'Chiquimarco' por violencia familiar
trump_putin_navidad_9d12d57381
Putin felicita a Trump por Navidad; descarta diálogo inmediato
volcadura_autobus_ocho_muertos_851b30e8a5
Deja volcadura de autobús ocho muertos y 19 heridos en Veracruz
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
publicidad
×