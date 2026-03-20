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Escena

Actuará RM lesionado en regreso de BTS en Seúl

El artista actuará lesionado en el concierto de Seúl que reunirá a miles de fans y será transmitido globalmente con un despliegue técnico sin precedentes.

  • 20
  • Marzo
    2026

RM, líder de BTS, se presentará con movilidad limitada en el esperado regreso del grupo a los escenarios, tras sufrir una lesión en el tobillo durante un ensayo previo al concierto programado en Seúl.

El artista fue trasladado a un hospital, donde se le diagnosticó daño en los ligamentos, inflamación, una rotura parcial y una contusión del astrágalo. Como parte de su tratamiento, deberá portar una escayola y restringir sus movimientos durante al menos dos semanas.

¿Qué se sabe de la lesión de RM antes del concierto?

De acuerdo con su agencia, el cantante seguirá las indicaciones médicas mientras participa en el espectáculo, por lo que su actuación y coreografías estarán parcialmente limitadas.

A pesar de la lesión, RM expresó su intención de formar parte del concierto, considerado uno de los eventos más significativos para el grupo tras casi cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio.

La actuación de RM en el escenario, incluyendo la coreografía, se verá parcialmente limitada.

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¿Cómo BTS convirtió Seúl en el centro de su regreso?

El regreso del grupo transformó a la capital surcoreana en un punto de encuentro para cientos de miles de seguidores. Las autoridades estiman que alrededor de 250,000 personas podrían congregarse en los alrededores del recinto principal.

La ciudad ha sido intervenida con eventos, instalaciones y espectáculos visuales en distintos puntos, mientras negocios y hoteles adaptaron sus espacios para recibir a los fans que llegaron desde distintas partes del mundo.

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El espectáculo contará con cerca de 22,000 asistentes con acceso directo, pero su alcance se amplía con la transmisión en vivo a nivel internacional a través de Netflix, lo que permitirá que millones de espectadores sigan el evento en tiempo real.

La combinación de acceso gratuito y difusión global posiciona el concierto como uno de los más relevantes del año dentro de la industria musical.

¿Qué innovación tecnológica tendrá el show en vivo?

La producción del concierto busca establecer un referente en transmisiones en directo. El escenario contará con una estructura de gran escala y será captado mediante 23 cámaras diseñadas para ofrecer calidad cinematográfica.

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El equipo creativo señaló que el objetivo es trasladar la experiencia del evento a quienes lo sigan desde casa, mediante decisiones técnicas enfocadas en lograr una sensación inmersiva.

El regreso de BTS a los escenarios se perfila así como un evento que combina espectáculo, alcance global y desarrollo tecnológico, incluso ante los desafíos físicos que enfrentan algunos de sus integrantes.


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