Nueva Zelanda, segunda selección en clasificar al Mundial 2026

La selección de Nueva Zelanda aseguró su boleto al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Nueva Caledonia en la final de las eliminatorias de Oceanía.

Con goles de Michael Boxall, Kosta Barbarouses y Elijah Just, los All Whites se impusieron con autoridad en el Eden Park de Auckland y sellaron su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Será la tercera vez que los neozelandeses participen en un Mundial, luego de España 1982 y Sudáfrica 2010. En ambas ediciones no lograron avanzar de la fase de grupos, aunque en 2010 fueron el único equipo invicto del torneo con tres empates.

⚪️ A third #FIFAWorldCup appearance for New Zealand! #WeAre26 pic.twitter.com/1egu52dsZR

Con su victoria, Nueva Zelanda se convirtió en la segunda selección clasificada al Mundial 2026, uniéndose a Japón y a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Nueva Caledonia aún tiene una oportunidad de clasificar al torneo, ya que jugará los repechajes intercontinentales.

En esta fase, deberá enfrentarse a selecciones de Sudamérica, Asia, África y Concacaf en busca de uno de los dos boletos disponibles.

La Copa del Mundo 2026 marcará un hito en la historia del fútbol al ser la primera edición con 48 selecciones, lo que ha modificado el sistema de clasificación.

Este cambio benefició a Oceanía, que por primera vez tuvo un cupo directo, lo que Nueva Zelanda supo aprovechar para asegurar su pase sin necesidad de jugar el repechaje.

A medida que avanza el proceso eliminatorio, la lista de selecciones clasificadas sigue creciendo. Con Nueva Zelanda ya dentro, la expectativa se centra en qué equipos seguirán asegurando su lugar en el primer Mundial organizado en tres países.

5/48 🇨🇦🇲🇽🇺🇸🇯🇵🇳🇿



The next team to qualify for #WeAre26 will be _________✍️#FIFAWorldCup