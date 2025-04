Octavio Dotel, exjugador de MLB, muere tras derrumbe de discoteca

El exlanzador de la MLB y de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) falleció este martes; así lo confirmaron autoridades dominicanas.

Dotel se encontraba durante la madrugada de este martes en la discoteca cuyo techo colapsó en República Dominicana.

El fallecimiento de Dotel se dio después de ser rescatado luego de estar 11 horas bajo los escombros, y de acuerdo con medios de ese país, el pelotero fue rescatado con vida pero en condiciones críticas y este falleció mientras era trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo.

De acuerdo con la Policía Nacional Dominicana, el exjugador presentaba un cuadro crítico, pero salió con signos vitales de los escombros.

"La información que tenemos disponible es que Dotel fue llevado hasta uno de los centros hospitalarios designados para atender personas y rumbo al lugar, su cuadro se complicó, perdiendo la vida", dijo el vocero de la Policía Nacional Dominicana, Diego Pesqueira, a Pio Deportes.

Durante sus 15 años en la MLB, Dotel ganó la Serie Mundial en 2011 con St. Louis Cardinals, además de promediar una efectividad de 3.78, 109 salvamentos y 1,143 ponches en 951 entradas.

En su natal República Dominicana, fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en la clase 2024 y se mantuvo activo en su país con todo lo relacionado al béisbol, donde militó durante toda su carrera con Leones del Escogido.

New York Mets

La primera experiencia de Dotel en las Grandes Ligas fue en 1999, cuando firmó con los New York Mets, franquicia en la que solo permaneció una temporada.

"Lamentamos el fallecimiento de Octavio Dotel. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por la tragedia en República Dominicana", escribieron en sus redes sociales los Mets.

Los jugadores de los Mets también honraron la memoria de Dotel antes de su partido de este martes contra los Marlins de Miami.

Houston Astros

Después de cumplir su meta de jugar en la MLB, los Astros negociaron con Dotel y duró con ellos hasta 2004.

"Tenemos el corazón destrozado por enterarnos de la trágica noticia de que el exlanzador de los Astros Octavio Dotel fue una de las muchas personas que fallecieron cuando un techo colapsó en República Dominicana anoche", se lee en la nota de los Astros.

New York Yankees

Tuvieron que pasar siete años para que Octavio Dotel volviera a la ciudad en la que se convirtió en jugador de la MLB, pero esta vez para los vecinos, los New York Yankees, con los que, igual que con los Mets, solo permaneció una temporada.

"Los Yanquis lamentan la muerte del exlanzador de los Yanquis Octavio Dotel y extienden su más profundo pésame a la familia, amigos y seres queridos de Octavio", escribió la franquicia neoyorquina.

St. Louis Cardinals

La franquicia en la que más destacó lamentó profundamente el fallecimiento del dominicano y resaltó su aporte para la consecución de la Serie Mundial de 2011.

"Dotel formó parte de nuestro equipo campeón de la Serie Mundial de 2011 tras ser adquirido en la fecha límite de canjes de esa temporada. En 29 juegos con nosotros, fue una presencia clave en nuestro bullpen, lanzando una efectividad de 3.65 con 32 ponches, 3 victorias y 2 salvamentos, lo que impulsó nuestra mágica carrera hacia nuestro undécimo título de la Serie Mundial".

"Nuestra más sentido pésame y condolencias a los seres queridos de Octavio y a todos los afectados por la tragedia en la República Dominicana", se lee en la publicación.

We are heartbroken to learn of the passing of Octavio Dotel.



Dotel was part of our 2011 World Series championship team after being acquired at the trade deadline that season. In 29 games with us, he was a steadying presence in our bullpen, pitching a 3.65 ERA with 32 strikeouts,… pic.twitter.com/BumCq5wPFR