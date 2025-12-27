Inoue vence a Picasso y mantiene el título supergallo

El japonés Naoya Inoue retuvo sus cinturones tras imponerse frente al mexicano Alan David Picasso, quitándole el invicto durante la pelea registrada en el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita.

El apodado el "Monstruo" defendió por cuarta ocasión su título supergallo, en esta ocasión frente al "Rey David", quien era considerado como uno de los candidatos para vencer al japonés.

Otorgan victoria por decisión unánime

Los jueces calificaron el desempeño de Inoue como superior, al concluir con una decisión unánime por su actuación durante los 12 rounds.

Los jueces brindaron las siguientes calificaciones a favor del "Monstruo":

119 - 109

120 - 108

117 - 111

Este enfrentamiento fue anunciado como la pelea estelar de "The Ring V ‘Night of the Samurai'", donde Inoua conservó sus cuatro títulos:

Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

Federación Internacional de Boxeo (FIB)

Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Derrota con sabor a éxito y tremenda calidad

A pesar de que el boxeador mexicano cayó derrotado frente al campeón supergallo, esto representa el nivel de técnica, combate y resistencia que maneja.

Picasso de 26 años, llegó a imponerse frente a uno de los deportistas más temidos del boxeo, quien cuenta con 31 victorias, de las cuales, 27 han sido por la vía del knockout.

La única persona que logró derribar a Inoue fue el estadounidense Ramón Cárdenas, durante un combate con sede en Las Vegas.

