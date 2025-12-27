Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_27_T101637_091_6dbe815d7b
Deportes

Inoue vence a Picasso y mantiene el título supergallo

Naoya Inoue derrotó al mexicano Alan David Picasso en Riad, le quitó el invicto y defendió por cuarta vez sus cinturones supergallo

  • 27
  • Diciembre
    2025

El japonés Naoya Inoue retuvo sus cinturones tras imponerse frente al mexicano Alan David Picasso, quitándole el invicto durante la pelea registrada en el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita.

El apodado el "Monstruo" defendió por cuarta ocasión su título supergallo, en esta ocasión frente al "Rey David", quien era considerado como uno de los candidatos para vencer al japonés.

G9LrksxWcAAugMk.jpg

Otorgan victoria por decisión unánime 

Los jueces calificaron el desempeño de Inoue como superior, al concluir con una decisión unánime por su actuación durante los 12 rounds.

G9Lrks3XsAAzIxX.jpg

Los jueces brindaron las siguientes calificaciones a favor del "Monstruo":

  • 119 - 109
  • 120 - 108
  • 117 - 111

G9Lqn1xbgAQhzlN.jpg

Este enfrentamiento fue anunciado como la pelea estelar de "The Ring V ‘Night of the Samurai'", donde Inoua conservó sus cuatro títulos:

  • Consejo Mundial de Boxeo (CMB)
  • Asociación Mundial de Boxeo (AMB)
  • Federación Internacional de Boxeo (FIB)
  • Organización Mundial de Boxeo (OMB)

Derrota con sabor a éxito y tremenda calidad

A pesar de que el boxeador mexicano cayó derrotado frente al campeón supergallo, esto representa el nivel de técnica, combate y resistencia que maneja.

Picasso de 26 años, llegó a imponerse frente a uno de los deportistas más temidos del boxeo, quien cuenta con 31 victorias, de las cuales, 27 han sido por la vía del knockout.

G9Lrks3XEAAEAk3.jpg

La única persona que logró derribar a Inoue fue el estadounidense Ramón Cárdenas, durante un combate con sede en Las Vegas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_583eda1f4a
¡Qué paliza! Jake Paul termina con doble fractura de mandíbula
joshua_vence_a_paul_c393e2c125
El boxeador británico Anthony Joshua sale victorioso vs Jake Paul
EH_UNA_FOTO_2025_12_16_T170140_148_81c5c7f158
Canelo no peleará en mayo 2026; apunta a regresar en septiembre
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_28_T142611_521_e906cc95b3
Detienen a influencer Daniel Borjas tras riña en San Pedro
drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
Retiran_60_toneladas_de_residuos_sobre_Rio_Santa_Catarina_en_2025_5dc5447a24
Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×