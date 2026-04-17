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FGR lanza plan 2026-2029 para modernizar la justicia

La estrategia busca fortalecer la investigación, combatir la impunidad y posicionar a la institución como referente internacional

  • 17
  • Abril
    2026

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el objetivo de transformar el sistema de investigación penal y mejorar la calidad de la justicia en México.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el documento ya fue entregado al Senado de la República y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ejes para una justicia más eficaz

El plan contempla una serie de acciones orientadas a fortalecer la procuración de justicia mediante el uso de inteligencia, análisis científico y una gestión diferenciada según la complejidad de los casos.

Entre sus principales ejes destacan:

  • Coordinación interinstitucional
  • Transformación de procesos de investigación
  • Creación de protocolos homologados
  • Priorización de fenómenos criminales

“La procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es un mandato, el cimiento de nuestra democracia”, afirmó Godoy.

Combate a la impunidad y enfoque en víctimas

La estrategia también incluye una persecución penal más focalizada, con énfasis en delitos como extorsión, desaparición de personas y feminicidio, además de fortalecer a las fiscalías estatales.

Asimismo, se busca consolidar a la FGR como un referente nacional e internacional en eficacia, integridad y uso de inteligencia científica.

El plan incorpora medidas de igualdad sustantiva y paridad de género, con una política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual dentro de la institución.

También contempla el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, como parte de un proceso integral de renovación institucional.

“Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”, subrayó la fiscal general.


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