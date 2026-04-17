FGR lanza plan 2026-2029 para modernizar la justicia

La Fiscalía General de la República presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el objetivo de transformar el sistema de investigación penal y mejorar la calidad de la justicia en México.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy informó que el documento ya fue entregado al Senado de la República y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ejes para una justicia más eficaz

El plan contempla una serie de acciones orientadas a fortalecer la procuración de justicia mediante el uso de inteligencia, análisis científico y una gestión diferenciada según la complejidad de los casos.

Entre sus principales ejes destacan:

Coordinación interinstitucional

Transformación de procesos de investigación

Creación de protocolos homologados

Priorización de fenómenos criminales

“La procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es un mandato, el cimiento de nuestra democracia”, afirmó Godoy.

Combate a la impunidad y enfoque en víctimas

La estrategia también incluye una persecución penal más focalizada, con énfasis en delitos como extorsión, desaparición de personas y feminicidio, además de fortalecer a las fiscalías estatales.

Asimismo, se busca consolidar a la FGR como un referente nacional e internacional en eficacia, integridad y uso de inteligencia científica.

El plan incorpora medidas de igualdad sustantiva y paridad de género, con una política de cero tolerancia al acoso y hostigamiento sexual dentro de la institución.

También contempla el fortalecimiento del servicio profesional de carrera y la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, como parte de un proceso integral de renovación institucional.

“Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”, subrayó la fiscal general.

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