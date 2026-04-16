Líbano suma 2,196 muertos y 7,185 heridos por ataques israelíes

A más de seis semanas del inicio de los ataques armados perpetrados por Israel, el Líbano acumula 2,196 muertos y 7,185 heridos.

De acuerdo con las últimas ofrecidas por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, el balance total de víctimas arrojó que en las últimas 24 horas se registraron 29 fallecimientos.

Además, en el mismo periodo resultaron heridas 124 personas en ataques en diferentes partes del país.

La violencia continúa pese a que ambos países mantuvieron este martes, en Washington, sus primeras conversaciones directas en décadas en presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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Este mismo jueves, el presidente libanés, Joseph Aoun, mantuvo una conversación telefónica para analizar la situación con Rubio, aunque no tuvo lugar la llamada que había anunciado Washington entre el jefe del Estado del Líbano y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Israel y Hezbolá reanudan combates en sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el movimiento chií libanés Hezbolá reanudaron esta madrugada "violentos enfrentamientos" en la frontera del sur del Líbano, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que "los líderes" de ambos países hablarán este jueves.

Los combates tuvieron lugar en la ciudad sureña de Bint Jbeil, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), que también informó sobre diferentes bombardeos en varias localidades, entre ellas Al-Habbarieh, donde se registró la muerte de un civil.

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