París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé

El club señala que el dinero pendiente está relacionado con cargas sociales obligatorias; los representantes del futbolista no comparten esa interpretación

  • 20
  • Febrero
    2026

El conflicto entre Kylian Mbappé y el París Saint-Germain continúa abierto tras una nueva diferencia económica relacionada con obligaciones salariales. Aunque el club realizó pagos tras una resolución judicial, el delantero sostiene que aún existe un monto pendiente.

¿Qué resolvió el Tribunal de lo Laboral de París?

El Tribunal de lo Laboral de París dictaminó a finales del año pasado que el club debía cubrir 61 millones de euros al jugador por salarios y primas correspondientes a sus últimos años en la institución.

De acuerdo con la resolución, el equipo realizó el pago inmediato de 55 millones de euros. Sin embargo, quedó pendiente una suma de 5.9 millones de euros vinculada a vacaciones pagadas.

Requerimiento formal y nuevo plazo de pago

Según el diario L'Équipe, a inicios de este mes un oficial de justicia acudió a las oficinas del club para exigir el pago restante, otorgando un plazo de ocho días antes de proceder con un eventual embargo de cuentas.

Este jueves, el PSG transfirió cuatro millones de euros al jugador y sostuvo que el monto restante corresponde a cotizaciones sociales aplicables al salario.

"El conjunto de las sumas debidas a Kylian Mbappé han sido pagadas por el club, que se sorprende de que el jugador y su entorno ignoren que los trabajadores pagan cotizaciones sociales sobre sus salarios".

Diferencia sobre cotizaciones sociales

La postura del club señala que las cantidades pendientes están relacionadas con cargas sociales obligatorias. No obstante, los representantes legales del futbolista no comparten esa interpretación y mantienen que el pago no está completamente cubierto.

Además del aspecto económico, el tribunal ordenó al PSG publicar la sentencia en su página oficial, medida que la institución informó cumplirá en los próximos días.


Comentarios

